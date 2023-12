La fintech francese Qonto lancia in Italia i finanziamenti alle Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Qonto lancia anche in Italia la possibilità per le aziende di attivare un finanziamento in tempi brevi andando così ad ampliare la sua offerta con l’aggiunta di un ulteriore tassello nel percorso per diventare una soluzione finanziaria all-in-one focalizzata su Pmi e professionisti in tutta Europa. Per soddisfare le esigenze del business l’offerta fa leva sulle proposte di tre partner – ViceVersa, faicredit, oltre allo storico alleato October -, per poter soddisfare i bisogni specifici dei singoli business. In sei anni la fintech francese ha conquistato 400mila clienti nei quattro mercati in cui si è lanciata – oltre alla Francia, Italia, Spagna e Germania, dove ha completato da poco l’acquisizione della rivale Penta – e ora punta sull’ampliamento dell’offerta per arrivare a un milione entro due anni.

L’idea è di «un coltellino svizzero della finanza per le imprese», come sottolinea il cofounder e Ceo Alex Prot: uno strumento agile e veloce a cui aggiungere nuove funzionalità a seconda delle esigenze. Partita sei anni fa come business account per piccole e medie imprese e professionisti, ha progressivamente aggiunto una sezione di spend management con l’emissione di carte e la gestione delle spese aziendali, la fatturazione elettronica in Italia e l’integrazione della gestione delle fatture con la contabilità, e ora i finanziamenti flessibili e rapidi per Pmi.

Loading...

Tre direttrici per la crescita

La strategia di crescita punta su tre direttrici: «L’espansione verso una soluzione finanziaria all-in-one è solo una parte, a cui si aggiungono una portata continentale con servizi locali, come la fatturazione elettronica in cui l’Italia primeggia, e l’ampliamento del target anche verso le aziende più grandi», spiega il Ceo.

Qonto punta così a scardinare un ordine consolidato in cui le banche detengono le relazioni con le grandi aziende: «Le banche tradizionali stanno reagendo alla trasformazione digitale del mercato, ma si muovono sul retail perché è più semplice: sui servizi alle aziende rimane ancora molto da fare e noi siamo avanti con un’offerta adeguata che punterà anche ai grandi – prosegue Prot -. La crescita e la customer satisfaction ci danno ragione sulla fiducia che abbiamo saputo conquistare, ma ora dobbiamo riconquistarla ogni giorno puntando sui nostri punti di forza: pricing trasparente, prodotti adeguati alle esigenze, customer support efficiente».

Gli obiettivi

Il target del milione di clienti entro il 2025 è solo una parte: «L’obiettivo è ancora di più arrivare alla profittabilità entro quella data: negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il fatturato, puntiamo a proseguire a tassi in doppia cifra con un business model solido che ci mette al riparo dal ridimensionamento delle valutazioni fintech nell’ultimo periodo».