La Firenze perduta dei Signorini A Palazzo Antinori l’esposizione presenta una sessantina di opere a firma padre e figlio di Valeria Ronzani

Giovanni e Telemaco Signorini. Il vecchio mercato

3' di lettura

Volete conoscere meglio Firenze? Fino al 10 novembre siete ancora in tempo a visitare, a Palazzo Antinori, la mostra dedicata a Giovanni e Telemaco Signorini. Una sessantina di opere a firma Signorini padre e figlio, accompagnate da alcuni autori facenti parte della loro cerchia di frequentazioni (Borrani, Panerai, Gnoli, Tommasi e altri).

Otto sezioni molto ben documentate, una mostra progettata da Elisabetta Matteucci, catalogo curato dalla stessa e da Silvio Balloni. Dove si assommano parecchi motivi di interesse e riflessione.

Intanto la sede dell'esposizione, quel Palazzo Antinori eccezionalmente aperto al pubblico. Dove, dal 1506, vive la famiglia Antinori, e che fu edificato pochi anni prima da uno dei massimi esponenti dell'architettura rinascimentale, Giuliano da Maiano. Insomma, un'occasione unica. Come unica è la motivazione da cui nasce la mostra, il fortuito ritrovamento nel 2008 del carteggio fra Telemaco e il padre Giovanni. La cui opera è stata molto schiacciata e sottovalutata dalla fama del figlio. Lui che era il vedutista prediletto del granduca Leopoldo II.

Telemaco e Giovanni Signorini in mostra a Palazzo Antinori Photogallery7 foto Visualizza

A proposito di granduca, siamo negli anni cruciali in cui nasce l'Italia unificata, e nel 1865 Firenze sarà capitale del neonato regno. Venendo totalmente rivoluzionata dai mutamenti a cui fu sottoposta per rispondere alle nuove esigenze diplomatico amministrative. Uno degli episodi più toccanti dell'impegno civico di Signorini, forse l'artista più rigoroso ed alieno a qualsivoglia compromesso fra i fautori della macchia, riguarda proprio la sua foga nel difendere, e poi nel documentare, quella parte del centro storico condannata a morte per costruire la nuova Firenze. Non solo le mura, dove nacquero i viali modello Parigi, ma ghetto e vecchio mercato, la parte più popolare di Firenze.

Va detto che nel 2007 sono sbucati trecento scatti inediti che documentavano prima e durante quella demolizione. Un patrimonio custodito in Sovrintendenza e pubblicato dalle edizioni Mauro Paglia nel 2007. Signorini non era solo in quella lotta, molti intellettuali, specialmente di oltremanica, denunciarono, ahimè inutilmente, lo scempio che si andava a perpetrare. I mutamenti però riguardarono anche la società. Non è questo lo scopo della mostra e non è certo per sottovalutare il contributo all'arte di un grande come Signorini, che nella sua inesausta, rigorosa ricerca arriva a gettare i germi di quella Firenze delle avanguardie che sboccerà a inizio secolo, ma quei mutamenti sono talmente veloci e radicali che non possono passare inosservati.