La firma digitale supera quota 3 miliardi

Sul punto, il Codice dell’amministrazione digitale, all’articolo 24, spiega che «la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata». Perché abbia questi requisiti, però, è necessario rispettare una serie di passaggi.

Come funziona la firma digitale

Nel momento in cui viene apposta una firma digitale, si crea un file, definito «busta crittografica». All’interno di questa busta virtuale, senza scendere in tecnicismi eccessivi, ci sono il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave che consente di verificarla.

La creazione della busta crittografica avviene tramite i cosiddetti software di firma, che possono utilizzare diversi sistemi, definiti dagli acronimi Xades (per documenti come le fatture elettroniche), Pades (per i pdf) e Cades (per qualsiasi tipo di documento). Si tratta di standard europei, tutti utilizzati anche in Italia.

Per creare la busta, andrà apposta la firma digitale, con i sistemi che vedremo più avanti. Chi riceve la firma avrà, infine, bisogno di un meccanismo di verifica. Attraverso diversi software, allora, potrà controllare che il documento non sia stato modificato dopo l’apposizione della firma e che il certificato di firma digitale del sottoscrittore non sia scaduto, sospeso o revocato. In altre parole, potrà essere certo dell’identità di chi ha firmato e che il documento rispecchi la sua volontà.

Si capisce, così, un punto essenziale. La firma digitale viene generata grazie ad una coppia di chiavi digitali (definite asimmetriche), attribuite ad un soggetto. Una è la chiave privata, che serve a generare la firma ed è conosciuta solo dal titolare; l’altra è la chiave pubblica, che serve a verificare l’autenticità della firma.