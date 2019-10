La fiscalità nello sport sotto la lente di FiscoCsen di N.T.

Si terrà il 5 ottobre, a Roma, la seconda edizione del Convegno nazionale in materia fiscale organizzato da FiscoCsen, il portale di consulenza degli affiliati Csen, l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. L’evento, intitolato “Facciamo il punto”, si terrà a partire dalle ore 9.00 nella Sala Rossa del Coni – Piscina del Foro Italico di piazza Lauro De Bosis 3.

Gli appuntamenti della mattina

L’incontro - che ha fatto registrare il tutto esaurito e sarà moderato dal giornalista Mario Arceri - prenderà il via alle ore 10.00 con i saluti istituzionali e l’apertura dei Lavori a cura del Presidente nazionale Csen, Francesco Proietti e dei presidenti di Csen Lazio, Giampiero Cantarini,e Csen Roma, Henrika Zecchetti. Alle ore 10:30 si parlerà di “Circolari dell’agenzia delle Entrate: Novità per gli Esd”, con Andrea Mancino della Commissione fiscale Coni. Sarà poi la volta (ore 11.00) del “Registro Coni 2.0 – Modalità Operative” – a cura di Francesco De Nardo, coordinatore Nazionale FiscoCsen. Alle Ore 11:30 sotto la lente “Le verifiche Ispettive nel lavoro – Analisi giurisprudenziale” – a cura dell’avvocato Ernesto Russo, mentre alle ore 12:00 si parlerà di “Adempimenti Minimi Esd”, a cura dell’avvocato Carmen Musuraca, alle ore 12:30 de “Lo Sport dilettantistico in forma societaria” con il commercialista Simone Boschi.

Gli appuntamenti del pomeriggio

Nel pomeriggio, il convegno -moderato dal giornalista del Sole 24 Ore, Giacomo Bagnasco - ripartirà alle ore 14:30 con “La responsabilità tributaria del dirigente sportivo”, a cura del commercialista Giuliano Sinibaldi. Alle ore 15:00 spazio a “Le collaborazioni in ambito sportivo” con la consulente del lavoro e coordinatrice FiscoCsen Katia Arrighi.

“La Riforma del Terzo Settore” in primo piano alle ore 15.30: ne parlerà Gabriele Sepio, avvocato tributarista e membro del C.N.T.S.. Sempre il no profit sarà al centro del dibattito, alle ore 16:00, con “Sport e terzo Settore“, a cura di Ugo Salines, vice presidente nazionale del Csen, mentre alle ore 16:30 sarà la volta del “Contenzioso tributario e tutela del contribuente”, di cui parlerà Paolo Rendina, avvocato tributarista e coordinatore FiscoCsen. Alle ore 17, infine Question Time e chiusura dei lavori.