La fisica italiana che ha permesso di sentire le voci dall’origine dell’Universo

«È come cercare di sentire una voce flebile e sottile in uno stadio di gente urlante - spiega Buonanno con un esempio che ci fa capire subito -. Quel che ho fatto io, e anche l'altro collega, è cercare di fare un modello di come deve essere questa voce, così la ricerca viene semplificata».

In pratica se sai come deve essere questa voce sarà un poco più semplice distinguerla nella confusione dello stadio che urla. Certo, ma non semplicissimo visto ci sono voluti due decenni e un metodo furbissimo, come dicono a volte gli scienziati.

Le «voci» intercettate

Le equazioni di Einstein sono infatti piuttosto complicate e non riusciamo a risolverle in modo esatto con carta e penna, possiamo usare due strade diverse: calcolarle passo passo con potenti computer, con grande dispendio di tempo di calcolo, oppure tentare di farlo con carta e penna in modo approssimato. Entrambi i metodi vanno bene, è quel che riusciamo a fare, ma l'idea vincente è stata quella di confrontare i modelli risolti carta e penna della Buonanno con quelli risolti con il computer dall'altro vincitore.

«Con questo siamo riusciti in un processo che assomiglia alla progressiva messa a fuoco, diciamo così, di un'immagine». In pratica, grazie al lavoro di Buonanno e dei suoi collaboratori, oggi disponiamo di una ampia base di dati, centinaia di migliaia di “filtri” da applicare ai segnali rivelati dalle antenne gravitazionali come Virgo.

E ci aiutano a capire se il segnale è immerso nel rumore e se si tratta di una coppia di buchi neri che si corteggiano alla velocità della luce, prima di fondersi, o di una coppia di piccole e iperdense stelle di neutroni che fanno lo stesso.