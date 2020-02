La flat tax alza l’appeal di Sicilia e Toscana <span class="bold-nellocchiello"/>Lo stimolo fiscale attira persone con ingenti patrimoni che vogliono vivere in Italia in luoghi trendy come la Val di Noto di Paola Dezza

(Prisma / AGF)

3' di lettura

Sp azia dalle ville “pied dans l’eau” del lago di Como agli appartamenti affrescati di Venezia affacciati sul Canal Grande e alle antiche dimore siciliane soprattutto della zona della Val di Noto. È la fotografia che ha scattato Sotheby’s sulle preferenze degli acquisti dei compratori internazionali che scelgono oggi l’Italia come meta di investimento immobiliare. «Si tratta di Ultrahigh net worth individual con ampie possibilità di spesa - spiega Diletta Giorgolo, responsabile vendite per il Centro e il Sud Italia di Italy Sotheby’s International Realty -. Il momento è effervescente perché arrivano molti acquirenti attirati dalla Flat tax (decisa nel 2017, una tassa fissa di 100mila sul reddito di chi sceglie di vivere in Italia, ndr), acquirenti che senza tale agevolazione non comprebbero in Italia». E dove si dirigono? «Scelgono Milano e Roma, il lago di Como - continua -. Abbiamo appena venduto una dimora da dieci milioni di euro nella zona di Laglio a una coppia che risiede in Svizzera. La Flat tax ha aiutato anche a vendere a Roma case che erano sul mercato da un po’di tempo».

In generale gli oggetti acquistati o ricercati sono ville che superano i dieci milioni di euro e arrivano, come la dimora venduta a un acquirente cinese nella zona di Venezia, a 20 milioni. La vivacità della domanda spinge pertanto i proprietari che vogliono vendere a ristrutturare le case e poi metterle sul mercato già in ordine. Anche perché l’acquirente straniero spesso non vuole o non ha tempo di mettersi a seguire una ristrutturazione. E una casa ristrutturata si vende a prezzi più alti. «Tra l’altro in questo momento si può contare su una serie di bonus fiscali che abbattono la spesa» dice Giorgolo.

Tornando alle zone ambite sale nelle preferenze la Sicilia. «Molti acquirenti, stranieri e italiani, puntano alla Val di Noto in particolare, guardando la stessa Noto, Ragusa e Scicli - sottolinea Giorgolo -. Qui si possono acquistare masserie e castelli dai 5 milioni di euro in su. È una moda nata con l’arrivo della famiglia Valsecchi, che ha attirato tanti stranieri amanti dell’arte. La Sicilia è oggi un posto trendy». Dove alcuni prima si affidano all’affitto di case di lusso per testare la zona e poi passano all’acquisto.

I numeri restano contenuti, la Flat tax non ha stravolto il mercato, ma sono numeri che in un mercato extralusso si fanno notare.

I primi acquirenti sono francesi e americani. I primi in particolare si rifugiano in Italia dove le tasse sono inferiori, basta pensare alla pesante tassa di successione che vige nel Paese d’Oltralpe proprio per il passaggio delle case ai propri eredi. «Una coppia francese ha acquistato un boutique hotel a Capri - conclude -, che potrebbe diventare una villa o restare un piccolo hotel nel quale ospitare gli amici. Altri acquistano ville da mettere a reddito».