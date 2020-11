Apple: commissioni scontate agli sviluppatori che guadagnano fino a 1 milione

I criteri per la riduzione

Anche se i dettagli completi saranno comunicati a inizio dicembre, i semplici criteri per la partecipazione al programma sono i seguenti: Potranno partecipare e aver diritto alla commissione ridotta gli sviluppatori già esistenti che nel 2020 hanno guadagnato fino a 1 milione di dollari per tutte le loro app, e gli sviluppatori non ancora registrati sull'App Store.

Se uno sviluppatore supera la soglia di 1 milione di dollari, per la parte restante dell'anno sarà applicata la percentuale di commissione standard. Se i guadagni di uno sviluppatore scendono al di sotto della soglia di 1 milione di dollari in un anno successivo, potrà rientrare nei criteri per avere la commissione al 15% l'anno seguente.

Per le app che vendono prodotti e servizi digitali e realizzano ricavi superiori a 1 milione di dollari, definiti come guadagni post-commissione dello sviluppatore, continua a essere applicata la percentuale di commissione standard dell'App Store, il 30%. Da uno studio indipendente condotto da Analysis Group a inizio anno è emerso che la struttura di commissioni di Apple è quella più utilizzata per le piattaforme di gioco e distribuzione di app.

La suite rimane uguale



Apple sottolinea che i proprietari di piccole imprese continueranno a beneficiare della suite di strumenti Apple per gli sviluppatori, tra cui applicazioni di sviluppo, linguaggi di programmazione, un'interfaccia sicura per i pagamenti e oltre 250.000 componenti software fondamentali chiamate API. E ricorda che fin dall'inizio, un obiettivo importante dell'App Store è stato «guadagnarsi la fiducia di utenti e sviluppatori».

Per questo motivo, «ogni singola app nel catalogo di 1,8 milioni di app dell'App Store è sottoposta a una procedura di approvazione su cui sviluppatori e utenti possono fare affidamento, e che permette di assicurarsi che ogni app sia affidabile, funzioni come previsto, non includa contenuti discutibili e garantisca i massimi standard in fatto di privacy e sicurezza degli utenti».