La Fondazione Gates: più sforzi per i vaccini e dà un contributo di 250 milioni di dollari

Nella lotta alla pandemia di coronavirus è iniziata la fase più difficile, la sfida logistica globale senza precedenti per estensione e complessità che porterà alla produzione e alla distribuzione dei vaccini. Ma l’operazione avrà successo soltanto se tutti i Paesi, non solo i ricchi, avranno accesso ai vaccini. Il rischio è che gli sforzi in questa direzione rallentino, nonostante gli impegni presi all’inizio della crisi sanitaria. Per favorire il delicato processo, la Fondazione Bill & Melinda Gates mette sul tavolo altri 250 milioni di dollari al fine di sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’equa distribuzione di tutti gli strumenti salva-vita contro Covid-19. E chiede ai Paesi che fanno parte dell’alleanza per i vaccini - Gavi Covax - più contributi per assicurare dosi sufficienti ai Paesi in via di sviluppo. In particolare, la nuova amministrazione Biden potrebbe entrare nella squadra che finanzia gli sforzi per l’immunizzazione.

Bill e Melinda Gates: Cure e vaccini a tutti coloro che ne hanno bisogno

Grazie all’ingegnosità della comunità scientifica globale - ha dichiarato Bill Gates, copresidente della Fondazione - abbiamo ottenuto le importanti svolte necessarie a mettere fine alla pandemia. Abbiamo più farmaci e potenziali vaccini di quanti ne potessimo prevedere all’inizio dell’anno. Ma queste innovazioni salveranno vite solo se arriveranno ovunque». Il vero nodo ora, ha detto la copresidente Melinda Gates, è l’impegno «dei leader mondiali a rendere disponibili test, cure e vaccini a tutti coloro che ne hanno bisogno, a prescindere dal luogo in cui vivono e dal reddito».

Si apre ora la fase più costosa

La prossima fase nella lotta a Covid-19, infatti, ha spiegato al Sole 24 Ore Mark Suzman, amministratore delegato della Fondazione Gates, sarà «più costosa dello sviluppo iniziale del vaccino. Il nostro impegno oggi è solo una minima parte di quanto necessario. Le organizzazioni internazionali, i governi nazionali, le imprese e i filantropi devono tutti assicurarsi che test, cure e vaccini raggiungano quante più persone possibile».

Il più grande contributo singolo alla lotta a Covid-19

I 250 milioni di dollari rappresentano il più grande contributo singolo effettuato finora dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, una somma che porta a 1,7 miliardi di dollari il totale degli impegni assunti dalla Fondazione nel contrasto alla pandemia. «La buona notizia - ha esordito Suzman commentando l’impegno dal quartier generale di Seattle - è che abbiamo i primi, emozionanti risultati dei vaccini e che in Gran Bretagna ha preso il via la somministrazione. In dirittura d’arrivo, inoltre, ci sono molti altri vaccini già in fase di sperimentazione».

Covax: due miliardi di dosi entro il 2021

Nel 2021 il mondo si concentrerà sulla produzione e la distribuzione che dovrà essere «efficiente, a basso costo ed equa» ha aggiunto il manager. A questo scopo interviene, tra gli altri, il Gavi Covax Advance Market Commitment (Amc), la facility creata per accelerare il finanziamento e la distribuzione dei vaccini nei Paesi più poveri, alla quale aderisce anche l’Italia che è un donatore importante, essendosi impegnata, finora, a contribuire per un totale di 635 milioni di dollari. Covax si è dato l’obiettivo di procurare due miliardi di dosi di vaccino anti Covid-19 entro il 2021, la metà delle quali da destinare alle 92 economie più povere.