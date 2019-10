La fondazione del premio Nobel spinge sugli hedge fund

Oltre all’obiettivo del 3,5% di rendimento, la fondazione adotta una sorta di benchmark per valutare i ritorni sugli asset. Il benchmark è composto per la parte azionaria in prevalenza dall'Msci World all country total return mentre per gli alternativi è costituito da Hfri fund of fund composite index, un indice che sintetizza gli andamenti degli hedge fund. Dal 2016 la fondazione ha anche siglato i principi delle Nazioni unite per gli investimenti responsabili e quindi ha un approccio attento al tema della sostenibilità.

EQUITY La ripartizione del portafoglio azionario per aree geografiche, in percentuale (Fonte: Elab su dati Nobel foundation)

Il portafoglio a fine 2018

Escludendo il valore delle proprietà dirette, il capitale investito a fine 2018 valeva oltre 4 miliardi di corone (circa 400 milioni di euro) ed era investito al 44% in azioni, 9% fondi immobiliari, 15% bond e 33% investimenti alternativi. C’e' anche una piccola quota dedicata alla copertura valutaria che pesa come costo sul portafoglio. Il ritorno degli investimenti nel 2018 è stato negativo per il 2,1% a causa del pesante crollo di fine anno dell'azionario ma il bilancio finale, in termini contabili, è positivo per 434 milioni di corone (oltre 40 milioni di euro).

Rispetto ai pesi internazionali, gli investimenti sono sovraesposti su asset svedesi sia a livello azionario che obbligazionario. L’elemento che maggiormente salta agli occhi nell’asset allocation è il peso del 33% degli investimenti alternativi destinati interamente agli hedge fund. In particolare sono detenute posizioni in 5 strumenti con strategie diverse.