La Fontana della Dea Roma torna a piazza del Campidoglio grazie a Laura Biagiotti

Non poteva esserci giorno migliore di quello in cui si celebrano i 2776 anni dalla sua (mitica) fondazione per restituire alla città di Roma uno dei suoi monumenti, sottratto ai danni inflitti dal tempo: proprio il 21 aprile è stata presentata la conclusione dei lavori di restauro della Fontana della Dea Roma su piazza del Campidoglio, realizzati grazie all'atto di mecenatismo del Gruppo Biagiotti e di Intesa Sanpaolo, finanziato con 140mila euro complessivi.

Appena sei mesi dopo l’annuncio del progetto, avvenuto in concomitanza con la sfilata della collezione PE 2023 lo scorso settembre proprio a piazza del Campidoglio, la cinquecentesca Fontana, che culmina in una statua di della dea Roma del I secolo, è dunque tornata allo splendore delle origini del progetto di Michelangelo Buonarroti, come punto focale della facciata del Palazzo Senatorio, sede dell’amministrazione municipale. Recuperati dal degrado anche i due bacini concentrici in marmo con bordi modanati: il bacino superiore è decorato con cinque stemmi, dedicati al Popolo Romano, al Senato e ai magistrati in carica al momento dell'allestimento della statua all'interno della nicchia, il bacino inferiore poggia su un basamento in travertino. Lateralmente sono collocate due statue colossali raffiguranti il Nilo e il Tevere.

«Sono molto onorata e commossa, perché in occasione del Giubileo del 2000 mia madre e io abbiamo realizzato il restauro della Cordonata, disegnata da Michelangelo, e delle statue dei due Dioscuri, proprio dall’altra parte della piazza - ha detto Lavinia Biagiotti, presidente e ceo del gruppo Biagiotti -. Mia madre mi ha insegnato a cercare di restituire la bellezza che questa città ci dona, e di prendercene cura. Durante il lockdown ho pensato che avrei voluto restituire a Roma il suo dinamismo, il movimento, il senso del futuro, che ho ritrovato in questa fontana. In soli sei mesi le maestranze sono state in grado di riportarla al suo splendore. In Italia non abbiamo solo la bellezza, ma anche chi la sa curare e produrre, dalla moda al design, e chi la sa rendere anche più contemporanea».

Intanto, proseguono le attività nel Marco Simone Golf & Country Club, a 17 km da Roma, altra attività del gruppo Biagiotti che sorge nelle vicinanze della sua sede. Dal 25 settembre al 1 ottobre ospiterà l’edizione 2023 della Ryder Cup, il più importante torneo internazionale di golf che per la prima volta fa tappa in Italia. Si tratta del terzo evento sportivo più seguito al mondo, dopo i giochi olimpici e la finale mondiale dei campionati di calcio, e si prevede genererà un indotto fra i 500 milioni e il miliardo di euro per la città di Roma.