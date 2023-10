La formazione chiave per avere robocolleghi e nuovi posti di lavoro

Questa evoluzione tecnologica porta con sé rischi e sfide che abbiamo poco tempo per comprendere e gestire. Emergono problemi legati alla privacy, al controllo eccessivo da parte della tecnologia, manipolazione dell’informazione e divulgazione di notizie false. La situazione è simile all’avvento di un “super coltello”: prezioso per la sua versatilità ma che può diventare pericoloso se usato in modo improprio, specialmente quando l’essere umano rinuncia a controllarlo.

Le sfide sono considerevoli, ma i benefici potenziali sono altrettanto grandi se sapremo sfruttarli. Ora, la pubblica amministrazione ha una carenza media del 35% nel suo organico rispetto al fabbisogno, un deficit che potrebbe toccare il 70%+ nei prossimi tre anni per i pensionamenti, a meno che non si intraprenda un ampio programma di assunzioni. I robocolleghi possono offrire risposte concrete, occupandosi autonomamente di certe mansioni e supportando i dipendenti pubblici nelle attività che necessitano della componente umana, amplificandone così la produttività.

Nel campo dell’istruzione, gli studenti conoscono le potenzialità di ChatGPT, in grado di svolgere i loro compiti meglio di loro. Un iniziale divieto in alcune scuole si è rivelato impraticabile e controproducente (almeno per i compiti a casa), dato che gli studenti hanno libero accesso a ChatGPT e non esistono strumenti affidabili per distinguere un lavoro svolto da umani o da robocolleghi.

Alcuni studenti ritengono che, poiché la scuola ha il compito di prepararli al futuro, non abbia senso proibire l’uso di strumenti che sono parte del mondo del domani, così come risulta poco logico resistere a tecnologie capaci di migliorare la produttività delle organizzazioni. Si può solo impegnarsi per integrare queste opportunità

Dopo tali obiezioni, alcune scuole stanno rivalutando il divieto e cercando modi per integrare ChatGPT nel contesto educativo. La questione è se sia necessario acquisire competenze per compiti che una macchina può svolgere efficacemente. Alcune competenze diventano obsolete, come nel passato il guidare una carrozza con l’avvento delle auto. Il progresso tecnologico apre però la porta a nuove possibilità e compiti più complessi come, per esempio, la creazione di motori di ricerca e piattaforme social che, all’epoca dell’introduzione del computer, erano inimmaginabili. La chiave sta nell’affrontare la realtà con pragmatismo, accettando il cambiamento e abbracciando le nuove opportunità offerte dalla tecnologia anche nel mondo del lavoro.