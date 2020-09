La formazione dei commercialisti punta su service economy e sanità di Federica Micardi

Service economy e sanità sono il tema del webinar organizzato dal Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che si svolgerà il 30 settembre in diretta streaming dalle 15:00 alle 17:00.

Il corso, intitolato “Impatti del covid sulla sanità e sviluppi futuri”, riconosce due crediti formativi e rientra nel progetto “Cluster d'impresa”.

Per la diretta bisognerà registrarsi al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3289491810051073551, mentre per la differita il link è: https://www.gotostage.com/channel/cndcecwebinar

Nei due webinar precedenti si è parlato di Edilizia & ambiente e Made in Italy, e l'ultimo appuntamento sarà il 6 ottobre, con un webinar dedicato all'economia del Mare.

Nel webinar saranno affrontate le problematiche del settore sanità e il ruolo del commercialista in questo ambito. Secondo il segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti Achille Coppola, delegato al progetto “Cluster d'impresa” assieme al consigliere nazionale Giuseppe Laurino, “la spesa sanitaria è ancor più centrale in questo momento. L'utilizzo delle risorse europee deve essere programmato adeguatamente utilizzando la professionalità dei commercialisti”.

Per ottenere i crediti è necessario compilare l'autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio nazionale nella sezione eventi, autocertificazione per webinar.