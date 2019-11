La Formula 1 sposa (a modo suo) l’Agenda 2030 e diventa «carbon neutral» Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Chase Carey, ha annunciato di ambire a far diventare la Formula 1 «carbon neutral» di Alex D'Agosta

Si chiama «2030 Agenda for Sustainable Development» e nei prossimi dieci anni se ne parlerà sempre più di frequente. I suoi 17 obiettivi riguardano scenari sociali, economici e naturalmente ambientali per tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite.

Non poteva fare a meno di leggerla e recepirla con attenzione anche il sommo presidente e amministratore delegato della Formula 1, Chase Carey, che ha annunciato di voler ambire a far diventare la Formula 1 «carbon neutral» non solo per motivazioni “altruistiche” ma, non di minor importanza, anche per aver colto una sensibilità ambientale sempre più importante dai suoi spettatori.

A ben vedere infatti 100 chilogrammi di combustibile per ogni ora di gara per vettura non sono proprio un autentico esempio di “sostenibilità” di questo sport. Eppure le unità propulsive odierne sono quanto di meglio l'uomo abbia mai concentrato in un motore endotermico: calcolatrice alla mano, a livello di emissioni in rapporto a potenza, peso e cubatura siamo ai migliori livelli mai raggiunti. Insomma, in Formula 1 si hanno già oggi i motori più “efficienti” del mondo. Ma visto che per fare spettacolo servono tanti cavalli, è necessario cambiare direzione.

Più verdi, ma non subito. E non del tutto

L’obiettivo che si è dato Carey è di arrivare a ridurre fino al 50% le emissioni totali di tutto il “circus”. Auto in pista, logistica delle squadre. Senza però includere gli spostamenti dei tifosi. Lì sarà difficile prendere serie misure: si è visto infatti anche quest’anno a Monza, quando si è scelto di favorire una maggior capienza di parcheggi interna all'impianto, nonostante un accesso automobilistico sempre più difficilmente penetrabile e, di contro, ignorare del tutto opzioni più sostenibili come le biciclette, addirittura del tutto inibite all’ingresso nel perimetro dell'autodromo pure a staff e operatori.

E, dove non ci si arriverà con la tecnica, verrà fatto con misure di compensazione: non solo rimboschimento ma anche investimenti nel CCS, il Carbon Capture and Storage, un processo che si sta sviluppando e affermando per ridurre la pericolosa concentrazione di CO2 attraverso diversi metodi che portano a essiccazione, compressione, trasporto e deposito di anidride carbonica.