Bmw XM, test drive in anteprima della supercar. Plug-in a ruote alte firmato M Motorsport

Fuori dagli schemi, a tratti alieno per stile e proporzioni con interni da astronave. Del resto Bmw XM non è un’auto comune, facilmente inquadrabile in una categoria che la limita è la definisca . È vero, è un grosso suv, ma è anche quasi coupé. Imponente ed enorme, con spazio (e confort) da ammiraglia e, qui viene il bello, prestazioni esuberanti da sportiva di razza rese possibili da un motore V8 ibrido plug in che sprigiona ben 653 cavalli e una coppia di 800 Nm. Siamo andati a provarla, in anteprima, in Arizona, tra panorami suggestivi, addirittura montani ed innevati e lunghi rettilinei desertici: luoghi dove affondare l’accelleratore però può costare caro, perché si sa, negli States, la polizia non è tenera con gli eccessi di velocità e Bmw XM è una «bestia» difficile da tenere tranquilla e mansueta.

Partiamo dal nome XM: due lettere (schema inconsueto per Bmw), dove X indica l’appartenenza alla famiglia suv ed M sta, ovviamente per M Motorport, cioè la divisione della casa tedesca che sviluppa le vetture più performanti. e XM, tra l’altro celebra proprio i 50 Anni di «M GmbH» e lo fa con un progetto del tutto inedito che non deriva da altre Bmw. Nasce da progetto nato da un foglio bianco ed è di fatto, se si esclude la M1 del 1978, la prima vettura sviluppata direttamente da M Motorsport. Non è una variante super vitaminizzata, per esempio, di una di una X6.

XM è un animale meccanico del tutto separato dal resto della gamma bavarese ed è anche la prima «M» con powertrain ibrido plug-in. Prodotta a Spartanburg in Sud Carolina, nella famosa fabbrica nata per la gamma X dei suv, vanta un powertrain battezzato «M Hybrid» composto con un V8 4.400 cc TwinPower Turbo, dal sound coivolgente, da 489 cv e 650 Nm, e un motore elettrico da 197 cv e 280 Nm inserito nel cambio automatico otto marce M Steptronic. Il sistema è abbinato alla trazione integrale M xDrive dotata della nuova modalità 4WD Sand per la guida sulla sabbia. Il powertrain è gestito con le modalità Hybrid, Electric ed eControl. inoltre la funzione Setup permette di parametri i driving mode relativi al motore, al telaio e all’impianto frenante che sono poi richiamati nella modalità M Mode. E due pulsanti rossi nella corona del volante permettono di attivare i settaggi più sportivi. Il motore elettrico è alimentato da una batteria a ioni di litio 25,7 kWh. La casa dichiara una percorrenza in modalità a zero emissioni superiore agli 80 km (il dato parla di 82-88 km a seconda). In EV la velocità massima (limitata) a 140 km/h. Mentre il consumo , a batteria carica, un è pari 1,5-1,6 l/100 km con emissioni a 33-36 g/km di CO2.

Nonostante la possibilità di guidare a zero emissioni, la XM di certo non si sceglie per risparmiare carburante: la vettura fin dai primi metri è coinvolgente ed emozionante a dispetto della mole ed è concepita per offrire prestazioni da vera «M» in un form factor da suv e interni da ammiraglia confortevole e con un sacco di spazio nella “lounge” posteriore. Al volante la vettura esprime un dinamismo da sportiva di razza: veloce, dinamicamette sempre a proprio agio nonostante la mole. Xm, infatti, è lunga 5,1 metri di lunghezza, alta 1,75 metri di altezza vanta un passo di 3,1 metri e, la massa di circa 2.8 tonnellate accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi per una velocità di punta fino a 250 km/h che diventano 270 col pacchetto opzionale M Driver's Package (2.550 euro). Con adrenalina da vendere, sfida i supersuv più in voga che forse sarebbe meglio chiamare sportive a ruote alte e fra queste troviamo soprattutto Audi Q8 RS e la cugina Lamborghini Urus.

Gli interni di XM riprendono, persino sul padiglione del tetto i motivi prismatici, presenti in alcuni dettagli della carrozzeria. La plancia è dominata dal doppio display inserito in un pannello leggermente curvo composto da uno schermo per il cluster strumenti da 12,3 pollici e dal sistema di infotainment da 14.9” con software System 8 e compatibilità, anche wireless, con Android Auto e CarPlay. I prezzi partono da 181.500 euro, ma si arriva facilmente al tetto dei 200mila accendendo alla lista degli optional e delle personalizzazioni come i cerchi da 21 a 23 pollici. Spicca lo spettacolare, e a nostro avviso irrinunciabile, sistema audio B&W da 5.000 euro.