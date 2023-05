La formula The Longevity Suite si espande anche negli hotel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forte dei Marmi, Ibiza, Porto Cervo e Porto Rotondo, ma anche Como, Bergamo, Padova e Verona, Marbella e Lugano. E, più recenti, Firenze (dal 12 maggio) e Olbia (da ieri): la rete delle City Clinic, i centri di The Longevity Suite, è in veloce espansione. Come la popolazione mondiale, che ha superato gli 8 miliardi di persone, con la fascia di over 65 che, stima l’Onu, nel 2050 raggiungerà quota 1,6 miliardi. Una solida base per lo sviluppo della “silver economy”, con prodotti ed esperienze dedicate alla popolazione di età più mature.

E proprio per contrastare gli effetti dell’invecchiamento sull’organismo, è stato sviluppato il Metodo Longevity, dall’unione di oltre 20 anni di ricerca del team guidato dal cardiologo Massimo Gualerzi, direttore scientifico del marchio, e della visione del ceo Luigi Caterino. Una formula che dal 2019 si è tradotta nelle City Clinic di The Longevity Suite, che ha l’ambizione di diventare il primo brand europeo del mercato antiage. Il cuore del progetto è il Biohacking, il tentativo di riprogrammare il funzionamento dell’organismo e dare vita a sistemi di protezione che possano combattere infiammazione e stress ossidativo, di due principali fattori di invecchiamento. Un obiettivo che si persegue in senso olistico, dunque fondendo aspetti medicali, tecnologie estetiche d’avanguardia, come l’ozonoterapia, trattamenti manuali, pratiche come il digiuno intermittente e prodotti nutrizionali detox, oltre a un’apposita linea di cosmeceutici firmata sempre The Longevity Suite, utili a prolungare i benefici dei trattamenti dalla cabina dei centri a casa. Nella formula del brand, per esempio, ha grande importanza la crioterapia, alla quale sono dedicati diversi percorsi, fra cui l’esperienza nella Cryosuite Total Body: si resta in una stanza con temperatura compresa tra i -85°C e i -95° C, per un intervallo di tempo di 3-5 minuti, per diminuire l’infiammazione cronica, e quindi l’invecchiamento, ma anche ridurre il ristagno di liquidi, accelerare il metabolismo e ringiovanire la pelle, migliorando così anche l’umore. Il Metodo Longevity, infatti, riconosce decisiva importanza al benessere psico-fisico, e offre così percorsi multisensoriali, rilassanti e de-stress, guidati da un mental coach, con pratiche di mindufulness, oltre a un’analisi dei ritmi del sonno.

Il successo della formula, e le sue potenzialità, hanno attratto nel tempo l’attenzione degli investitori: la società Longevity Spa, alla quale fa capo il marchio, è oggi partecipata da Wellness Holding di Nerio Alessandri (presidente e fondatore di Technogym), da Marco Bizzarri (ceo di Gucci), Luca Poggi (membro del cda di Ima), Roberta Benaglia (fondatrice e ceo di Style Capital) e Boris Jean Collardi (ex ceo di Julius Baer), e dallo scorso dicembre anche da Azimut Libera Impresa, che ha rilevato circa il 30% del capitale.

Fissati i prossimi obiettivi per lo sviluppo del marchio, a partire dall’apertura di un centinaio di flagship store nei principali Paesi europei e in Medioriente, nonché l’ingresso nel mercato dell’hospitality di lusso con la creazione di un innovativo format di Longevity Medical & Wellness Spa, già presente nel Laqua by the Lake, resort della famiglia Cannavacciuolo sul Lago D’Orta, e in arrivo al Portrait Milano, nuovo hotel a cinque stelle della Lungarno Collection.