La fortuna delle aziende di famiglia “50 e 50”

“Siamo 50 e 50 e questo rischia di ingessare le nostre decisioni e l'azienda”: familyandtrends può testimoniare che così iniziano spesso, e non solo in Italia, alcune discussioni sul capitalismo familiare. La cosa peggiore è che spesso si passa a “l'azienda è ingessata” per finire allo scontro aperto e sordo della ragione dell'altro ramo familiare. La cosa vale per il “50 e 50” ma non è molto diverso quando si è in tre, salvo che si possono in una prima fase creare alleanze tra due rami.



Il più corto caso di Harvard parla della nascita di Apple e recita: “Steve and Steve want to found a company, how they split the pie?”. Noam Wasserman ha svolto interessanti ricerche sul punto e ha dimostrato come sia naturale che le imprese nascano in modo “paritario” con torte divise in due o in tre. È, altresì, naturale in una generazione successiva che un fondatore lasci quote uguali a due suoi figli. Essere “50 e 50” quindi è un fatto naturale nella vita dell'impresa che con il passare delle generazioni va gestito.



I fondatori racchiudono in un’unica persona l'azionista, l'imprenditore e il manager. Il segreto della lunga durata nel capitalismo familiare sta nel fare tre cose. La prima, crescere almeno un imprenditore in ogni generazione che possa adattare l'impresa all'evoluzione competitiva e rinnovarla quanto serve sino a rifondarla se necessario. La seconda, attrarre-crescere-mantenere manager bravi che collaborino con l'imprenditore e permettano all'impresa di crescere. Terzo, e qui si viene a parlare di “50 e 50”, assicurare all'impresa azionisti responsabili e una compagine unita nei valori, chiara nei diritti e doveri di ognuno e con una coscienza da azionista di lungo termine.



È innegabile che con il passare delle generazioni la proprietà si frammenti e gli azionisti diventino molti; in questa fase essere “50 e 50” può diventare problematico: si tratta di fare uno sforzo continuo, che può diventare insostenibile, per mettere l'accordo tra le due parti della torta e tutte le fette che le compongono. È anche innegabile che nel mondo ci siano alcuni esempi virtuosi di imprese familiari di successo che nelle generazioni hanno mantenuto la suddivisione in parti uguali decretata al momento della nascita. In Italia ne abbiamo uno degli esempi più belli ed interessanti: il controllo di Sol Group fa riferimento alle due famiglie imprenditoriali Annoni e Fumagalli; il caso è ancora più interessante se si pensa che l'azienda essendo quotata ha molti altri azionisti di minoranza e le due parti della torta sono suddivise tra le due famiglie dei fondatori e non tra due rami consanguinei di una stessa famiglia.



Nelle governance “50 e 50” è ancor più importante di quanto lo sia negli altri casi l'equilibrio tra merito e rappresentanza: ogni ramo ha il dovere di indicare all'apice della governance il suo membro (o i suoi membri) più meritevole perché possa contribuire alle decisioni; allo stesso tempo ogni ramo ha il diritto di essere rappresentato. È appena il caso di ricordare che essere il rappresentante del proprio ramo non significa essere imprenditori; gli imprenditori in ogni generazione vengono definiti dall'insieme dell'azionariato e si tratta, spesso, di avere l'umiltà e l'intelligenza di riconoscere la capacità imprenditoriale in un altro familiare.