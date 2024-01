La forza delle abitudini nel prendere decisioni

L’autonomia di queste 2 parti del cervello ha delle conseguenze enormi, perché il centro “animalesco”, costituito dai nuclei della base, presiede ai nostri bisogni istintivi. E spiega in buona parte perché così tante persone non riescono a sfuggire alla morsa della tossicodipendenza e dell’alcool o altre dipendenze disastrose, finendo per odiarsi.

E anche perché spendiamo in cose che non ci interessano, perché ci preoccupiamo tanto dell’opinione altrui, ci troviamo puntualmente invischiati in relazioni tossiche, o in lavori da cui fatalmente fuggiamo, o da colleghi e capi a cui non riusciamo a dire di no e con cui non riusciamo più nemmeno a comunicare o dire minimamente ciò che pensiamo.

Il cervello “moderno” è imbastito da strutture che esprimono consapevolezza e memoria. Quello “antico” è incentrato su bisogni e istinti, che trasforma prontamente in abitudini.

Sono come 2 soci. Il moderno dice all’antico: “Alle abitudini pensaci tu, io mi occupo di ricordare e riflettere.” L’antico risponde: “Ma certo, è l’unica cosa che so fare. E la so fare dannatamente bene”.

Ma il punto è… Qual è il socio di maggioranza? Il cervello antico può portarci a dire, fare e diventare cose che mai avremmo voluto dire, fare o diventare: è lui il vero socio di maggioranza.