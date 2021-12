La forza degli esperti al servizio dei lettori e del Gruppo 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un 2022 di grandi novità per il Gruppo 24 Ore è stato annunciato durante il tradizionale incontro di fine anno con gli esperti, colonna portante del brand: dal potenzionamento dell’ Esperto Risponde a quello di Partner 24 Ore, all’offerta di nuovi prodotti digitali innovativi.

Condannati ad innovare

Se efficientamento e innovazione saranno gli obiettivi per i prossimi anni - ha garantito il presidente del Gruppo Sole 24 Ore, Edoardo Garrone - l’amministratore delegato Giuseppe Cerbone ha efficacemente ribadito che il Gruppo «è condannato ad innovare in tutte le sue aree di business». Invito, perciò, gli esperti a essere propositivi - ha detto Cerbone - «nel segno dell’esclusività» in un Gruppo che guarda sempre più alla «valorizzazione delle professionalità femminili, nell’obiettivo del potenziamento delle parità di genere in ogni area».

Valorizzazione professionalità femminili

Un tema, questo del fondamentale apporto delle professionalità femminili, caro anche al direttore delle testate del Gruppo Fabio Tamburini che, nel confermare la natura del Sole 24 Ore quale giornale di servizio, grazie proprio all’apporto dei tanti esperti autorevoli, ha ricordato che «il 2022 sarà l’anno del rilancio dell’Esperto Risponde, destinato a svilupparsi ancora di più». Poi l’annuncio di un altro grande evento previsto per il prossimo anno: «Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore dal 2 al 5 giugno e che coinvolgerà gli esperti».

Nuovi eventi, dunque, rilancio dell’Esperto Risponde e valorizzazione dei grandi appuntamenti come Telefisco previsto per il 27 gennaio 2022, ha ricordato il vicedirettore del Sole 24 Ore, Jean Marie Del Bo, soffermatosi anche «sul valore dei Moduli verticali che offrono prodotti integrati mirati per settori, dall’Iva all’accertamento, e che saranno collegati proprio alla partecipazione online a Telefisco».

Nuovo Esperto Risponde ed evoluzione di Partner24

Da Eraldo Minella, direttore generale dell’Area servizi professionali, infine, qualche dettaglio in più sulle novità che saranno offerte nell’intento di proporre una sorta di “ecosistema Sole 24 Ore”. «Nel 2022 integrazione ancora più forte tra giornale ed editoria professionale grazie a nuovi quotidiani digitali e sviluppo della collana dei Moduli». Si punterà molto sul «nuovo Esperto Risponde, con una piattaforma più potente e flessibile, forte di nuove funzionalità: dai quesiti a pagamento in tempi certi, all’acquisto di pacchetti di quesiti, alla possibilità del videoconsulto con l’esperto. E poi è prevista l’evoluzione di Partner 24 Ore, network di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro che si allargherà anche ai professionisti tecnici. L’obiettivo - ha chiosato Minella - è creare una strategia di networking integrata tra tutti i professionisti che aderiscono a Partner 24 Ore e le Pmi».