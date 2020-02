La forza generatrice del dialogo, tra fiducia (data) e impegno (preso) Nelle aziende la pressione derivante da obiettivi sfidanti e da vincoli stringenti riduce il tempo e l’attenzione dedicati al confronto tra persone di Gianluca Rizzi *

(AFP)

Qualche tempo fa, durante un’aula di formazione che tenevo in una grande azienda sul tema del people management, mi colpì la riflessione di uno dei partecipanti che aveva provato a mettere in pratica alcuni degli apprendimenti condivisi nella sessione precedente. In buona sostanza raccontava di aver provato a dialogare in maniera diversa con i propri collaboratori, ponendo qualche domanda in più e assumendo un atteggiamento di ascolto sincero e spassionato. Tutto ciò gli aveva consentito di ottenere immediatamente un livello di ingaggio e motivazione sensibilmente più alti.

Attraversiamo un momento storico nel quale il senso autentico e funzionale del dialogo sembra essersi perso: è sufficiente guardare i talk show in TV, leggere i giornali, scorrere il feed dei social per rendersi conto che gli attori in gioco ovvero gli interlocutori sono sempre meno tali e sempre più personaggi che recitano dei monologhi. Con la conseguenza evidente e inevitabile che non si possa costruire nuovo pensiero e idee diverse. Nelle aziende che quotidianamente frequento, probabilmente in virtù della sempre maggiore pressione derivante da obiettivi via via più sfidanti e da vincoli ancora più stringenti, l’attenzione e il tempo che vedo dedicati al dialogo sembrano affievolirsi. E allora aumentano le incomprensioni, gli equivoci, gli errori, i conflitti.

E qui torno sul caso citato all’inizio: non si tratta di retorica o buon senso. Il potere del dialogo come generatore di attenzione reciproca, di motivazione e di idee sempre più articolate ed evolute (o anche semplicemente diverse dalle proprie e dalle solite) è presto spiegato dall’origine di alcune parole chiave: parola, domanda, risposta. Soprattutto è un potere troppo spesso sottovalutato.

In un testo molto interessante sull’etimologia di alcune parole chiave scritto da Marco Balzano, «Le parole sono importanti», si trovano i riferimenti alle origini di queste parole sopra citate e se ne possono facilmente e immediatamente comprendere la portata e il potere. Ad un certo punto della storia il vocabolo parabola ha sostituito verbum nell’indicare la parola. Parabola è la versione laica del verbum e indica il «suono che fa un percorso da chi lo pronuncia a chi lo ascolta. Non si parla a sé stessi, si parla sempre a qualcuno, anche quando parliamo da soli. I poli della parabola indicano una relazione, dunque una socialità».

Questa operazione genera un terreno comune e dialogico che va costantemente curato e presidiato. Il dialogo sarà tanto più ricco quanto più gli interlocutori si porranno reciprocamente e spassionatamente delle domande (queste sconosciute!). L’atto del domandare ha un’altra bellissima etimologia dal senso sorprendentemente attuale: affidarsi, confidare, mettersi «nelle mani di».