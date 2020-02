La forza dei numeri e la prescrizione raccontata dal Ministro Bonafede

Anno giudiziario: sit-in avvocati, escono durante cerimonia

Non è stato un fine settimana sereno quello appena trascorso dal ministro Afonso Bonafede. Almeno a giudicare dal grado di accoglienza che la legge di cui sembra andare davvero fiero, ovvero quella che ha di fatto abrogato la prescrizione a partire dal 1° gennaio, ha ricevuto nel corso delle cerimonie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 e al netto comunque della forte tensione acuitasi all’interno della stessa maggioranza di governo.



Un’accoglienza a dir poco fredda da parte dei protagonisti di quelle cerimonie ovvero sia dei presidenti di Corte d’appello e dei procuratori generali sia dei numeri che, sotto le sembianze della statistica, assumono la durezza dei fatti.



A Milano, per esempio, sia la presidente della Corte d’appello che il procuratore generale – quest’ultimo con maggiore sottolineatura – non hanno esitato a denunciare i rischi di incostituzionalità della legge per violazione dell’articolo 111 Cost. incidendo quella sospensione sulla garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo.



Per il cittadino imputato, su cui insiste la garanzia costituzionale della presunzione di innocenza, poi, non possono costituire un’ulteriore pena, oltre quella del processo in sé, le conseguenze dell’inefficienza dell’amministrazione.



Giudizi che fanno da eco alla forte e meritoria presa di posizione dell’Unione Camere Penali e del mondo della cultura giuridica penalistica che da sempre avversano tale legge.