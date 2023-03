La forza delle parole: il linguaggio per costruire ambienti di lavoro inclusivi

Ogni settore, ogni azienda ha il suo slang, che spesso è frutto di anni di consuetudini, tradizioni, all’interno delle quali talvolta sono radicati, anche sotto forma di parole e modi di dire, pregiudizi. Di questi è bene prendere coscienza, per poterli affrontare e superare. Anche utilizzando le giuste parole. Le parole dell’inclusione.Spesso poi la discriminazione si annida in frasi all’apparenza innocue, o nel fatto che quando pensiamo alla diversità tendiamo a considerare per lo più il sesso e il genere, quando invece sono molte altre le differenze che possono caratterizzare le persone che fanno parte di un’azienda.

Ma le diversità sono molte, e non tutte sono visibili o possono apparirci tali da far sentire qualcuno discriminato o escluso. Una frase come “voi giovani” o “per la sua età” oppure “noi a Milano” e “voi tecnici” può apparire innocua, ma non è affatto detto che lo sia.

Adottare un linguaggio inclusivo richiede dunque un po’ di preparazione, allenamento e volontà. Prepararsi significa acquisire consapevolezza dei propri pregiudizi, linguistici e non solo. Allenarsi significa fare esercizio di ascolto e di empatia. Cogliere la provocazione di Robert Montgomery e chiedersi: “Sto davvero ascoltando o sto solo aspettando il mio turno per parlare?”. Occorre poi la volontà di prestare attenzione alle parole che pronunciamo, prendersi il tempo per esprimere al meglio il nostro pensiero, per evitare di cadere in stereotipi, pregiudizi ed etichette, ed essere invece rispettosi, farsi capire, avvicinarsi agli altri.

In Philips Italia, all’interno del nostro percorso dedicato ai temi della D&I, abbiamo dedicato il 2022 proprio al linguaggio inclusivo. Siamo partiti all’inizio dell'anno da un’indagine sullo stato dell'arte, affinché ciascuno di noi potesse prendere consapevolezza del livello di sensibilità acquisita e dei pregiudizi ancora da affrontare. Il cammino è poi proseguito tra iniziative di formazioni di diversa natura ed è poi culminato, nella seconda metà dell’anno, in un progetto ideato e condotto insieme a Parole O_Stili.

In una serie di incontri con esperti del linguaggio, abbiamo voluto affrontare i vari aspetti dell’inclusività e del rispetto della diversità, anche quelli meno eclatanti, con focus particolari sulla age diversity, la body positivy e le cosiddette micro-aggressioni. E a proposito di aspetti meno eclatanti, abbiamo potuto riflettere su quanto anche il silenzio sia una forma di comunicazione. Una forma tanto più importante ed efficace quando diventa un mezzo per comprendere l’importanza di ascoltare, di riflettere, di saper tacere quando è necessario, per poter poi magari esprimersi con maggiore lucidità e intenzionalità al momento giusto. Perché come ha scritto Enrico Galiano: “Quando parlo di cose importanti non voglio sentirmi dire giusto o sbagliato. Voglio sentirmi ascoltato”.