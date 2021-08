La fotografa che ha visto il Male, ma ha conservato gli occhi d’una bambina

7' di lettura

«Quando ero una bambina, il mondo per me era sereno. Non conoscevo il male. Ero libera fino alla mia radice. Vivevamo a Trieste. Con la mia bicicletta giravo, indisturbata, per la città. Uscivo alla mattina e tornavo alla sera. La mia famiglia si trasferì a Palermo. Avevo dieci anni. Un giorno presi la bicicletta. Era naturale che mantenessi le mie abitudini. In Via Villafranca, una traversa di Via Libertà, un signore aprì l’impermeabile e mi mostrò il suo sesso. Io scappai a casa. Ero turbata. Mio padre Cesare e mia madre Angela, in quella Sicilia degli anni 40, decisero che, semplicemente, non dovevo più uscire. Per me fu una doppia violenza. Alla prima si era aggiunta la seconda: la perdita della libertà. Ho lavorato a lungo sulla mia interiorità insieme allo psicanalista Francesco Corrao. Con l’analisi individuale e con quella esperienziale di gruppo ho molto riflettuto su chi sono. E penso che il mio interesse come fotografa per le storie e le esistenze delle bambine e delle ragazze risalga proprio a quell’episodio e alla reazione dei miei genitori: non miro tanto all’età dell’innocenza, cerco soprattutto l’età della libertà. Le bambine e le ragazze che ritraggo non sono belle e paffute, ma magre ed emaciate. Come ero io allora. Cerco in loro uno sguardo non furbo e predatore, ma pulito e spirituale».

Letizia Battaglia assomiglia ad una bambina. Più invecchia, più il volto le diventa tondo. Le rughe sembrano levigate dal dolore e dall’amore, dalla noia e dalla passione, dagli errori e dai progetti.

Siamo a tavola da Gigi Mangia, nel centro di Palermo, fra il Teatro Massimo e il Politeama. I capelli sono di un fucsia che trascende nel rosa: «Le mie pronipoti, Vittoria e Martina, due gemelle di sei anni, desidererebbero tanto avere i capelli rosa della bisnonna», racconta sorridendo.

Ma non è tanto il colore dei capelli: sono proprio la luce degli occhi e l’architettura della faccia di Letizia Battaglia a suggerire la sua progressiva trasformazione in una bambina. La canicola estiva sconsiglia di pranzare fuori. Meglio accomodarsi all’interno. Gigi Mangia la accoglie come una regina. Non si tratta soltanto di educazione barocca siciliana. È che Letizia Battaglia, per Palermo e dunque per l’Italia, rappresenta tante cose.

Esiste la sua storia privata. Un profilo di donna segnato da strappi e ricuciture, nella perenne ricerca dell’abbandono delle costrizioni sociali e dell’ottenimento di forme dolorose di libertà: «Mi sono sposata a 16 anni con Franco, che ne aveva 23. Lui non voleva né che studiassi né che lavorassi. Senza il suo consenso, iniziai a guadagnare qualcosa come rappresentante di prodotti per l’igiene intima. E, poi, in un giorno d’estate, entrai nella redazione dell’Ora, il quotidiano della sera di Palermo diretto da Vittorio Nisticò, per propormi come collaboratrice. Era poco prima di Ferragosto. I giornalisti erano tutti in ferie. Nisticò fu ben felice di mettermi alla prova. Scrivevo e scattavo le foto, perché servivano entrambe le cose. Poco alla volta, capii che preferivo la seconda».