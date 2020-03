La fotografia dell’Italia chiusa: 7,8 milioni di lavoratori a casa, 56 su 100 al Nord Secondo l’indagine dei Consulenti del lavoro le Marche, regione a forte vocazione manifatturiera, è in assoluto quella con la più alta quota di addetti che rimangono a casa. L’Istat e il Mise parlano di metà imprese attive di Andrea Carli

Sette milioni e 800mila lavoratori rimasti a casa a causa dell’emergenza coronavirus. Su cento lavoratori fermi a seguito della decisione del governo di chiudere tutte le attività non essenziali, 56 sono al Nord (e le Marche hanno la media più alta per il manifatturiero). A scattare la fotografia dell’ “Italia chiusa” è la Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Non solo: secondo Federmeccanica, il 93% delle imprese metalmeccaniche ha chiuso e non sono più al lavoro almeno 1,4 milioni di addetti. Spente linee produttive in grado di generare 175 miliardi di euro di esportazioni. Secondo il Mise, il ministero dello Sviluppo economico, resta al lavoro il 51,9% dei lavoratori. Secondo l’Istat, infine, le imprese le cui attività non vengono sospese sono poco meno di 2,3 milioni su 4,5 milioni (il 48,7%) e generano circa 2/3 del valore aggiunto complessivo (512 miliardi) e il 53,1% delle esportazioni. Tutte queste stime, va ricordato, non prendono in considerazione la stretta maturata nelle ultime ore, con il via libera dopo una faticosa mediazione tra Governo e sindacati alla lista delle fabbriche che potranno rimanere aperte.

Numeri e stime che comunque “piovono”, sebbene in via indiretta, sul tavolo del Consiglio Ue, che in queste ore è chiamato a definire la risposta europea alla crisi economica scaturita dalla pandemia e scongiurare la recessione.

Consulenti: con nuovo blocco 7,8 milioni di lavoratori a casa

I consulenti del lavoro parlano di un’impennata del numero dei lavoratori italiani “fermi” per l’emergenza Coronavirus: sono 7.810.000 quelli interessati dal blocco delle attività previsto dal provvedimento governativo del 22 marzo. Rispetto al decreto dell’11 marzo - continuano - c’è un aumento sensibile degli occupati costretti a casa, pari a 5 milioni 8.000 persone.

Nell’industria non vanno a lavorare in 6 su 10

A seguito dell’ultimo “giro di vite” promosso dall’esecutivo, in Italia c’è «il 34,8% del totale degli occupati a casa, il 27,2% occupato in settori destinati alla erogazione di servizi essenziali (complessivamente 6 milioni 118.000) e il 38% impiegato in comparti potenzialmente ancora in attività, in quanto non soggetti a blocco (8 milioni 522.000 addetti). Comè noto, ricordano i consulenti del lavoro, il provvedimento governativo del 22 marzo ha riguardato principalmente il versante industriale: globalmente, «su 100 lavoratori interessati dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri (di 11 e 22 marzo), il 46,2% è occupato nel manifatturiero (3,6 milioni di lavoratori) e il 53,1% nei servizi (4,1 milioni)», e «calcolando il livello di “stop” l’industria lascia complessivamente a casa, per l’emergenza Coronavirus, 6 lavoratori su 10 (59,6% del personale), mentre per i servizi, l’altolà interessa poco più di un quarto degli addetti (26,7%).