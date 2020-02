la fragilità non convincerà i risparmiatori

La manovra non ebbe tuttavia lo stesso successo della scommessa di Prodi. Il calo degli interessi sul debito fu più graduale, dal 5,2% del Pil nel 2012 al 3,5% nel 2019, ottenuto in larga parte dalla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea.

Lo scetticismo dei mercati finanziari, alimentato dalla precedente esperienza della prima metà degli anni 2000, trovò conferma nell’azione dei governi successivi, mirata principalmente alla richiesta di maggior flessibilità di bilancio per aumentare la spesa corrente, piuttosto che a mettere in atto politiche di riforme e investimenti pubblici. Il surplus primario venne ridotto dal 2,3% del 2012 a poco sopra l’1% nel 2019. Lo spread tra titoli di stato italiani e tedeschi non è riuscito a scendere sui livelli di Paesi come la Spagna e il Portogallo.

Le ultime previsioni delle istituzioni internazionali confermano la stagnazione dell’economia italiana, che mette a repentaglio la sostenibilità del debito pubblico.

In queste condizioni di fragilità, sembra alquanto difficile che misure una tantum – dal lato del bilancio o del debito pubblico – possano essere sufficienti a convincere i risparmiatori che il risanamento delle finanze pubbliche italiane sia effettivamente avviato su un percorso credibile e duraturo, e che non venga nuovamente invertito, come già in passato, magari in prossimità di una tornata elettorale.