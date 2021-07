La frammentazione del capitalismo molecolare artigiano

4 Un lavoro autonomo di terza generazione guidato dall’algoritmo, esito di scomposizione e remotizzazione del lavoro nell’epoca del digitale e di autonomia e controllo del proprio lavoro a cui rimanda il termine artigianalità.

Appare una pluralità di artigianati e di vie all’artigianalità, una scomposizione trainata dall’ambivalenza tecnologica e umanistica tra personalizzazione e automazione e dal riorganizzarsi del rapporto tra sfere della produzione e della riproduzione/circolazione delle merci e dei servizi che il quadro legislativo non riesce più a interpretare.

Ciò che connota l’artigianalità più del criterio dimensionale è l’irriproducibilità di una parte delle conoscenze, che le nuove forme di macchinizzazione “4.0” possono potenziare non solo sostituire. Il modo artigianale riguarda tantissimo i servizi alla persona che richiedono quelle componenti di relazionalità, di cura del rapporto, di personalizzazione che caratterizzano l’etica oltre che l’antropologia dell’artigianalità. Se importante è il sapere incorporato, poco importa che questo sapere si riproduca in un modello incentrato sulla produzione diffusa manifatturiera, come nell’epoca di ascesa dei distretti quando fu definita la legge-quadro del 1985, oppure che si riproduca attraverso altre modalità più tipiche di una società in rete che spesso integrano la simultaneità con la prossimità.

Più che i distretti osserviamo le Città prossime del libro di Cristina Tajani, assessore con le deleghe all’orizzontalità molecolare del lavoro, del commercio e alla moda e al design che ha seguito a Milano il declino e l’ascesa del disfarsi e farsi della vecchia e nuova artigianalità. La città fordista aveva marginalizzato nel contado L’uomo artigiano (Sennett), quella post-fordista l’ha incardinato nelle città distretto, la servitizzazione delle città fa riapparire la moltitudine delle donne e gli uomini artigiani del loro destino. Qui, accompagnando le politiche, la Tajani coglie l’essenza e l’ambivalenza del carsico ritorno dell’artigianato in città a far bottega con la partita Iva dei servizi e dei saperi. Scomponendo e ricomponendo la moltitudine dell’andare in città ci dice che «città è sostantivo femminile» che «avanzano gli innovatori sociali» in un lavoro buono da ceto medio dei servizi con tanti che arrancano in una innovazione da disperazione che chiedono risposte a un bisogno di innovazione. Solo includendo questa orizzontalità artigiana dei servizi fatta di ibridazione tra digitale e prossimità sarà possibile dar senso e gambe nelle città prossime da percorrere in 15 minuti auspicate da Cristina Tajani.