La frana e la Dora Baltea minacciano il tracciato A5

Ma ciò non toglie che l’autostrada risenta della vetustà di un progetto che risale in certi punti ancora agli anni Cinquanta. Per questo alcuni viadotti devono essere ricostruiti ex novo. Finora è successo per tre strutture (si veda la scheda sotto) e l’ultima, il Mollere (in carreggiata sud subito dopo lo svincolo di Ceva) è stata aperta ieri. Ci si lavorava da settembre 2018.

La criticità che ha dato problemi di recente è stata la frana di Quincinetto, dovuta all’instabilità del versante di montagna (di competenza della Regione) che sovrasta la A5 al confine con la Val d’Aosta. Le forti piogge del 23-24 novembre hanno portato a far riattivare il fronte, causando la chiusura al traffico dell’autostrada, come da protocollo di sicurezza tra il gestore (Sav, gruppo Gavio) e il Mit.

Il protocollo si basa sul monitoraggio - affidato all’Università di Firenze - della frana (con radar) e del livello dell’acqua sul pendio. Inoltre, c’è un progetto per costruire un vallo paramassi a protezione dei 360 metri di autostrada più esposti, che consentirebbe di adottare un protocollo di decisione delle chiusure al traffico meno prudenziale. Ma non si sa ancora se la Regione autorizzerà l’opera con l’iter accelerato chiesto dal gestore a gennaio e quindi si va avanti con una rete provvisoria. Nel frattempo, Regione e Comune stanno approfondendo gli studi per stabilizzare la frana.

Sempre sulla A5 (e sulla bretella che la collega a Santhià sull’A4) c’è un rischio di esondazioni nel «Nodo idraulico di Ivrea», soggetto alle piene della Dora Baltea all’uscita del bacino idrografico della Val D’Aosta. Dopo l’alluvione che nel 2000 ha allagato e dissestato gravemente le carreggiate, sono stati concordati alcuni interventi con la Regione e altri enti. Ma ancora oggi l’unico realizzato è quello - pur importante - sul viadotto Marchetti. Il resto è rimasto “impigliato” nella lunga vicenda del rinnovo della concessione del gestore (Ativa, gruppo Gavio, scaduta nel 2016).