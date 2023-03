La francese Alstom apre a Valmadrera la fabbrica per l’elettrificazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La multinazionale francese Alstom, tra i principali produttori al mondo di treni e sistemi per il segnalamento ferroviario, continua a investire in Italia, dove vanta impianti storici come Savigliano (Cuneo), Sesto San Giovanni (Milano) e Bologna. Alstom in Italia fabbrica treni da 160 anni, apparecchiature di segnalamento ed elettrificazione da 90 anni e conta oltre 3.600 dipendenti. Ora, l’attività industriale del gruppo nel nostro Paese si arricchisce di un nuovo sito produttivo: quello di Valmadrera (Lecco), inaugurato ieri alla presenza di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Gian Luca Erbacci, presidente Europa del gruppo Alstom e Michele Viale, numero uno di Alstom Italia. Il nuovo stabilimento svilupperà e produrrà componenti per la trasmissione dell’energia elettrica per linee ferroviarie, metropolitane e tramvie.

Alstom ha investito circa 2 milioni di euro a Valmadrera. Il sito lecchese si sviluppa su una superficie di 9.800 metri quadrati e unifica la produzione, che in precedenza era suddivisa in due siti più piccoli: a Pescate e Olginate, sempre in provincia di Lecco. Dice Erbacci: «Lo stabilimento di Valmadrera sarà strategico per l’intero gruppo, in quanto esporteremo il 90% del materiale per l’elettrificazione in tutto il mondo». Questa produzione viene utilizzata nella costruzione delle principali linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie sia in Europa sia nel resto del mondo, come le metropolitane di Istanbul, Riyadh, Parigi e Londra (Elizabeth line). In questa nuova sede, dipendenti, ingegneri e personale altamente specializzato progetteranno le soluzioni per la mobilità del futuro. Un investimento di rilevanza internazionale che, secondo il ministro Adolfo Urso (Made in Italy), «testimonia la capacità di attrazione del nostro Paese».