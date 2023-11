La francese BNP bandisce le miniere: niente credito per i progetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La banca francese BNP Paribas varera’ nuove restrizioni finanziarie all’interno di una revisione delle regole aziendali sul settore minerario. La più grande banca dell’Unione Europea non fornirà più finanziamenti a progetti dedicati all’estrazione del carbone metallurgico. In una nota, riportata da Bloomberg, l’istituto ha annunciato che «questo nuovo impegno fa parte degli sforzi di BNP Paribas per allineare il suo portafoglio crediti nel settore dell’acciaio con il suo impegno a zero emissioni». La decisione fa seguito all’ obiettivo di ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio finanziate nei settori del petrolio e del gas, della produzione di elettricità, dell’automotive, dell’acciaio, dell’alluminio e del cemento.

Giro di vite sulle emissioni

L’istituto francese ha reso l’accesso ai finanziamenti sempre più difficile per i clienti piu’ inquinanti, poiché si trova ad affrontare un contesto normativo e attivista sempre più severo. L’istituto di credito rimane oggetto di una storica causa da parte di organizzazioni no-profit, che sostengono che non stia rispettando i suoi obblighi ambientali ai sensi della legge francese. «BNP Paribas ricorda che dal 2020 è impegnata in un percorso verso l’uscita completa dal finanziamento dell’intera catena del valore delle imprese legate al carbone termico entro il 2030 in Europa e nei Paesi OCSE, ed entro il 2040 nel resto del mondo» ha detto la banca. Allo stesso tempo, BNP ha superato i suoi concorrenti diventando il più grande fornitore di obbligazioni per progetti verdi.

Le direttive dell’Europa

La Banca Centrale Europea ha paventato sanzioni per circa 20 banche che non colmeranno le loro carenze nella gestione del rischio climatico. E il mese scorso, l’Autorità bancaria europea ha dichiarato che stava rivedendo i requisiti patrimoniali a livello di settore per incorporare meglio i fattori ESG. L’annuncio di BNP arriva mentre gli attivisti climatici sempre più accusano le società finanziarie che sostengono l’espansione dell’industria dei combustibili fossili. Un rapporto pubblicato giovedì dall’organizzazione no-profit francese Reclaim Finance afferma che dal 2016, dopo la firma dell’accordo sul clima di Parigi, le più grandi banche del mondo hanno fornito finanziamenti per 557 miliardi di dollari ai 50 maggiori sviluppatori del settore metallurgico.