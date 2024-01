La francese Occitane compra i profumi Dr. Vranjes

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bluegem, fondo pan-europeo di private equity specializzato in largo consumo, ha annunciato la vendita del marchio di profumazioni di lusso per la casa, Dr. Vranjes Firenze, alla multinazionale francese L’Occitane, catena di prodotti di bellezza. Il prezzo e i dettagli finanziari dell’operazione nono sono stati resi noti, ma il passaggio di mano segna una pietra miliare significativa nello sviluppo del marchio fiorentino, nato nel 1983.

Una storia di creazione di valore

Dopo l’acquisizione della maggioranza dell’azienda nel 2017, Bluegem ne ha supervisionato l’evoluzione, da marchio prevalentemente domestico a globale, diventando un nome riconosciuto a livello mondiale. Sotto la guida del fondo, Dr. Vranjes ha più che triplicato le vendite, superando i 42 milioni di euro nel 2023, con un margine sui ricavi superiore al 30%.

Loading...

Negli ultimi sei anni, l’incremento significativo della redditività è stato figlio delle vendite via internet, che oggi sono il 25% del fatturato totale. L’espansione del marchio in nuovi mercati geografici, in particolare in Medio Oriente e Asia, insieme all’introduzione di nuove linee di prodotti innovative come profumi personali e candele profumate, ha infine spinto l’espansione.

I dettagli

Il marchio ha una rete di 28 negozi monomarca e 650 punti vendita. Emilio Di Spiezio Sardo, fondatore di Bluegem, ha così commentato: «Il successo della storia di Dr. Vranjes si allinea alla nostra visione strategica, che coltiva aziende con una domanda stabile da parte dei consumatori, guidate da prodotti premium ma con prezzo accessibile e un consumo ricorrente, cosa che assicura la resilienza aziendale attraverso i cicli macroeconomici. Estendiamo la nostra più profonda gratitudine a Paolo Vranjes, per la sua leadership visionaria, lo spirito innovativo e la partnership preziosa».

La firma è prevista entro la fine del primo trimestre del 2024. I venditori sono stati assistiti da Rothschild & Co, BPER, Deloitte, New Deal Advisors, Latham & Watkins, Studio Galgano, DLA Piper, Gattai Minoli ed ERM. L'acquirente è stato assistito da Legance, Skadden e Lempriere Wells.