La Francia nel «club del Gigawatt» con il parco fotovoltaico più grande d’Europa

Man mano che gli incentivi per l'energia solare diminuiscono, però, le dimensioni dei progetti aumentano anche altrove. Il progetto Cestas da 300 megawatt di Neoen, sempre in Francia, è stato completato nel 2016, quasi triplicando le dimensioni del più grande impianto solare del Paese all'epoca.

Il più grande progetto solare della Germania, al momento, è invece di soli 190 megawatt. Il Regno Unito non ha mai superato i 100 megawatt per un progetto solare autonomo. Tre sono in attesa di realizzazione, tutti da localizzare insieme all'accumulo di energia. Il più grande, guidato da Edf, punta a una capacità massima di 500 megawatt. Il più grande parco fotovoltaico italiano è quello pugliese di Troia, con 103 megawatt installati l'anno scorso dalla società danese European Energy.

L'inserimento dello storage accanto al fotovoltaico esemplifica un'altra tendenza in crescita per i progetti europei, anche se il colosso francese Neoen è molto attivo soprattutto in Australia. Con Tesla, Neoen ha sviluppato nel 2017 in Australia la batteria al litio più grande del mondo, al servizio del parco eolico di Hornsdale, potenziata nel 2019 fino a 150 megawatt di potenza. Poi lo scorso novembre la stessa coppia Neoen-Tesla ha presentato il progetto australiano della Victorian Big Battery, una super-installazione di batterie da 300 megawatt e 450 megawattora.

Ora Neoen punta a costruire la Great Western Battery, un complesso di batterie da 500 megawatt e 1.000 megawattora nel New South Wales, la cui entrata in esercizio è prevista per il 2023.L'abbinamento con un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde è una caratteristica altrettanto importante di Horizeo.

Focus sull’idrogeno

Diversi governi europei si stanno contendendo la leadership nell'emergente economia dell'idrogeno. La Germania è già in testa con obiettivi domestici aggressivi e l'utility Rwe che sta sviluppando decine di progetti. Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno grandi infrastrutture petrolifere e le major Bp e Shell su cui appoggirsi, oltre a importanti risorse eoliche offshore da sviluppare.