La Francia lancia l’alleanza europea ma l’Italia rifiuta l’invito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il polverone politico scatenato dall’annuncio di una possibile partecipazione dell’Italia all’incontro sul nucleare convocato dalla ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher per domani a Stoccolma, a margine del Consiglio informale Ue dei ministri di energia, trasporti e tlc, costringe il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a una netta smentita. «Non è prevista la presenza di nessun rappresentante italiano domani a incontri che avranno per oggetto la tematica nucleare», precisano dal Mase.

L’obiettivo di Parigi è noto: costruire sull’atomo un’alleanza più larga possibile in chiave anti-tedesca facendo conquistare al nucleare un posto di primo piano, accanto alle rinnovabili, nel mix energetico del Vecchio Continente. Tanto che al vertice - al quale prenderanno parte, oltre alla Francia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Croazia, Paesi Bassi e Finlandia - sarebbe stata invitata anche la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson.

Loading...

Il ministro Pichetto: governo e parlamento devono prima valutare

Non ci sarà, invece, come detto, l’Italia che all’appuntamento di Stoccolma è rappresentata dalla viceministra all’Ambiente, Vannia Gava. Va detto che il ministro Gilberto Pichetto era stato informato nei giorni scorsi dell’iniziativa dalla collega francese alla quale, però, l’esponente di Fi, che pure è favorevole al nucleare di quarta generazione, aveva ribadito la posizione italiana. «Sul nucleare il nostro Paese ha fatto una scelta precisa con il referendum del 1987. Qualsiasi riflessione sul tema andrà quindi prima valutata in sede governativa e approfondita anche dal Parlamento».

Salvini: nucleare di ultima generazione è dovere sociale

Nel polverone politico spicca la voce di Matteo Salvini, vicepremier e ministro per le Infrastrutture. «Investire sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione è un dovere sociale, economico e ambientale. Avanti futuro!» ha detto dopo la proposta francese di una alleanza per il nucleare, proprio da Stoccolma dove è questo pomeriggio per partecipare al Consiglio Ue.