La Francia multa Google e Amazon per violazione delle regole sui cookies

Il Cnil, l'authority francese garante della privacy, ha inferto una multa da 100 milioni di euro a Google e di 35 milioni ad Amazon per non avere rispettato la legge francese sui cookies. Il Cnil rimprovera ai siti online dei due giganti Usa la pratica che consiste nel mettere i ‘cookies', definiti ‘tracciatori di pubblicità', senza che ci sia un precedente autorizzazione da parte dell'utente. Inoltre, secondo il Cnil, i banner di informazione dei due siti non contenevano “informazioni sufficientemente chiare per l'utente sulle finalità dei cookies e su come rifiutarli”.

Modifica dei banner informativi

Quindi in aggiunta alle multe, la ‘Commission nationale de l'informatique et des libertés' (Cnil) “ha ingiunto alle due società di modificare i loro banner informativi, entro 3 mesi, con una penale di 100mila euro al giorno oltre tale scadenza”. Secondo la Commissione, “gli inadempimenti constatati arrecano pregiudizio alla vita privata degli internauti nella loro uso quotidiano del digitale”, perché “permettono di raccogliere numerose informazioni sulle persone senza averne ottenuto il consenso, per poter poi proporre loro pubblicità mirate”. Il motore di ricerca di Google ha una quota di mercato superiore al 90% in Francia, mentre Amazon detiene più del 20% del mercato francese degli acquisti online.

