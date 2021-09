Aukus, la Francia richiama i due ambasciatori in Usa e Australia

3' di lettura

Dopo l’Afghanistan, l’Aukus. L’Unione europea, che ha appena varato una propria strategia per l’area dell’Indo-Pacifico, non ha ancora una posizione unitaria sull’accordo militare tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La cancellazione dell’ordine da 56 miliardi per il Naval Group francese - la società che fa risalire le sue origini a Richelieu, e ha impianti produttivi importanti in Olanda, in Irlanda e in Belgio - non ha infastidito però solo Parigi. L’esclusione della Francia, unico paese Ue ad avere una presenza militare permanente nell’area e che svolge quindi un ruolo chiave nella strategia dell’Unione dell’area, è stata considerata uno sgarbo molto pesante. A tal punto che Parigi ha richiamato i propri ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia.

Le tensioni tra gli alleati sono ormai talmente forti, che una reazione unitaria dei Ventisette, divisi nel confronto quotidiano, ma molto uniti, anche se lenti, di fronte alle sfide comuni, non mancherà. Ha quindi suscitato un certo interesse la visita a Boris Johnson di Mark Rutte, il primo ministro dell’Olanda, il paese per cultura più vicino alla mentalità britannica.

Potenziali cooperazioni in materia di difesa e sicurezza

Il Times of London, citando fonti diplomatiche, ha parlato di un possibile accordo sulla sicurezza che Johnson e Rutte potrebbero proporre all’Unione, ma la Commissione ha smentito. «Non è vero. Ogni proposta di una cornice per la cooperazione su questioni di politica estera, di sicurezza o di difesa tra la Ue e la Gran Bretagna dovrebbero prima essere discusse e definite con gli stati membri. Non è questo il caso, ha detto un portavoce, ma la smentita, più che negare i fatti, rivela la volontà della Commissione di non poter accettare, perché fortemente irrituale, un simile metodo. Più accurate sarebbero le indiscrezioni raccolte dal Financial Times, secondo le quali tra i due leader ci sarà uno scambio informale di vedute su potenziali cooperazioni in materia di difesa e sicurezza.

Il ruolo dell’Olanda

È vero però che non sarebbe la prima volta che l’Olanda riveste un ruolo di leadership in questioni militari. È stata sotto la sua guida che l’Unione europea ha approvato a maggio la partecipazione all’intesa Military Mobility definita in sede Pesco, la Permanent structure cooperation, a Stati Uniti, Norvegia e Canada. L’iniziativa del 2017 intende facilitare il trasporto delle truppe all’interno dell’Europa, con un chiaro occhio a quanto sta avvenendo in Ucraina, e la sua estensione, voluta dall’Aja, a paesi extra Ue è stata una novità nella politica della difesa dell’Unione. All’accordo non partecipa però, almeno per il momento, la Gran Bretagna e non si può escludere che sia questo, in realtà, il motivo dell’incontro tra Rutte e Johnson. Inevitabile, in ogni caso, che si parli della crisi dell’Aukus.

La Francia minaccia ritorsioni

In ogni caso, l’Unione europea dovrà tener conto dell’irritazione della Francia, che minaccia ritorsioni. «Non si vede come si possa avere fiducia nel partner australiano nel negoziato commerciato fra la Ue e l’Australia», ha dichiarato il sottosegretario per gli Affari europei Clément Beaune; mentre la Germania richiama tutti al rispetto delle regole internazionali sull’uso del nucleare: «Supponiamo che l’iniziativa sia seguita in accordo con l’Aiea», l’agenzia internazionale per l’energia atomica, ha detto un portavoce. L’Australia da parte sua rivendica la correttezza del suo operato: il primo ministro Scott Morrison ha detto di aver avvertito il presidente francese, Emmanuel Macron, della decisione. Per la Francia, invece, l’Australia avrebbe solo informato dell’intenzione di rivedere le proprie opzioni sui sottomarini.