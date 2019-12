La Francia protesta contro la riforma delle pensioni, scontri a Parigi Metropolitane, stazioni e scuole chiuse per l’astensione dal lavoro indetta dai sindacati che criticano le nuove misure pensionistiche. Attese 300mila persone nelle manifestazioni in oltre 200 città. A Parigi scontri tra polizia e black bloc . di R.Es.

A Parigi la Tour Eiffel è chiusa

Scontri, primi incidenti e primi fermi a Parigi nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal Governo di Emmanuel Macron. Un gruppo di black bloc composto da almeno 500 persone vestite di nero si è appostato all'angolo del boulevard Magenta e Place de la République, nel cuore della capitale, innescando scontri con la polizia, dopo aver rovesciato e dato fuoco alle auto e aver spaccato le vetrine di alcuni negozi. Un grande rogo è stato appiccato al centro di Place de la République.

Lo sciopero, a tempo indeterminato, ha impattato in modo significativo sui trasporti - con stazioni ferroviarie e della metropolitana chiusa e alcuni voli Aif France annullati - e sulle scuole, dove si registrano tassi molto alti di adesione.

Età pensionabile più alta e riduzioni dell’assegno hanno messo sul piede di guerra i lavoratori. I francesi, però, si sono organizzati per tempo e questa mattina nell’ora di punta il traffico non era molto superiore alla media mentre qualche ingorgo si segnalava nella cintura parigina.

Oltre 200 manifestazioni in tutto il Paese

I cortei avevano cominciato a sfilare dalla mattina in moltissime città della Francia: a Marsiglia, Nantes, Lione, Angers, Rennes, Grenoble. In tutto il Paese ne sono previsti 245.

Parigi blindata

Sono circa 6mila gli agenti di polizia e gendarmi mobilitati per presidiare Parigi dove si temeva che nella manifestazione potessero infilttarsi “casseurs”, siano essi gilet gialli radicali o anarchici . Nel Paese le autorità si attendevano circa 330mila persone in piazza, poche rispetto al milione del 2003 contro la riforma del primo ministro Fillon ma più a rischio di disordini dopo le devastazioni nel centro di Parigi messe in atto da frange estreme dei gilet gialli. La Tour Eiffel ha inviato i turisti a non recarsi nel luogo più iconico della Francia.