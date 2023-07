La frenata dell'economia rallenta le Borse. A Milano acquisti su Leonardo e Mps

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Seduta in rosso per le Borse europee che aspettano la riapertura di Wall Street dopo l'Independence Day e i verbali dell'ultima riunione della Fed in serata, per capire se ci sarà o meno un aumento dei tassi americani a luglio. Pesano le preoccupazioni per i segnali di rallentamento che arrivano dalla Cina e dall'Europa, tutti indicatori che preoccupano il mercato che si concentra sul futuro delle politiche monetarie sui rischi della recessione.

Si muove in territorio negativo a Piazza Affari il FTSE MIB, con l'indice milanese che sta tirando il fiato dopo una serie positiva di sei sedute, che lo hanno riportato sui massimi dal 2008. Perdono quota tra i big anche il francese CAC 40, il DAX 30 a Francoforte e Londra (FT-SE 100).

Frenano i servizi in Cina ed Europa

Preoccupano i segnali arrivati dalla Cina dove il settore dei servizi registra un'espansione per il sesto mese consecutivo, ma con l'indice che indica un inatteso rallentamento dell'attività. Stesso andamento anche per l'Eurozona, con il Pmi servizi che resta sopra la soglia critica dei 50 punti ma rallenta visibilmente mentre il Pmi composito scende sotto i 50 punti e indica una contrazione dell'economia.

La frenata dei servizi in Cina, spiegano gli analisti di Mps Capital Services, è una tendenza «registrata anche dalle altre principali economie, prime fra tutte Usa e Eurozona e che confermerebbe la necessità per l’economia cinese di maggiori stimoli da parte delle autorità che per ora si sono limitate a iniezioni di liquidità e taglio dei tassi». Per questo, i timori di un rallentamento della crescita globale, ai quali si aggiungono le tensioni tra Washington e Pechino, «si stanno traducendo in una debolezza dei listini azionari».

A Piazza Affari ok Leonardo e Mps, soffre il risparmio gestito

Sull'azionario europeo, perdono terreno soprattutto assicurativi, chimica e tech, pesanti anche le materie prime sempre sensibili ai segnali in arrivo dalla Cina. I tech sono ancora sotto pressione per le tensioni sul controllo cinese dell'export sui metalli utilizzati nei semiconduttori. Tengono solo i farmaceutici. A Piazza Affari prosegue la serie positiva di Saipem, ma i rialzi maggiori sono pe rLeonardo - Finmeccanica e Banca Mps. Gli acquisti premiano ancora Unicredit, con le banche che viaggiano in ordine sparso. Riprende a salire Nexi, incerta dopo lo sprint iniziale, in coda Pirelli & C, segno meno per Generali, risparmio gestito e Stmicroelectronics.