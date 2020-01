La frenata cinese fa tremare i mercati delle materie prime

(AFP)

Turismo, trasporti e beni di lusso sono in prima fila tra i settori a rischio coronavirus. Ma nessun mercato dipende dalla Cina quanto quello delle materie prime, per cui il gigante asiatico rappresenta in assoluto la maggiore fonte di domanda, con una percentuale dei consumi mondiali che per molti prodotti – soprattutto metalli, ma non solo – supera il 50 per cento.

Per il petrolio l’incidenza è minore (circa il 10%), ma Pechino oggi ha superato di gran lunga gli Stati Uniti nella classifica degli importatori di greggio, diventando prima al mondo, con una media di 10,12 milioni di barili al giorno l’anno scorso.

Se il gigante asiatico si ferma, anche per breve tempo, per chi produce commodities sono dolori. Lo sa bene l’Opec, che in risposta all’epidemia starebbe già valutando se prolungare e magari accentuare il taglio della produzione di petrolio. E lo sanno bene gli investitori che in questi giorni hanno preso di mira con particolare accanimento i titoli minerari e il comparto dei metalli.

Al London Metal Exchange la paura per il coronavirus ha fatto scivolare il rame ai minimi da due mesi, sotto 5.800 dollari per tonnellata, mentre il nickel è sceso a livelli che non si vedevano dall’estate scorsa. Non stupisce, visto che Pechino consuma metà del rame mondiale (importando oltre il 70% dei concentrati) e addirittura il 60% del nickel, usato nell’industria siderurgica e sempre più spesso nella produzione di batterie: due settori industriali in cui la Cina primeggia.

Il Paese consuma anche più di metà dell’acciaio mondiale, ma è anche il maggior produttore, con quasi un miliardo di tonnellate l’anno, che in gran parte finiscono all’estero. Se il coronavirus metterà un freno alle attività manifatturiere e alle costruzioni – com’è probabile che accada – l’export di acciaio dalla Cina, ovunque sotto accusa per dumping, rischia di crescere ulteriormente.