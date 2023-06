La frenata del potere d’acquisto, il nodo che Macron non ha sciolto

Accise e limiti di velocità

La grandezza del Paese - poco meno del doppio dell’Italia - rende impossibile immaginare una rete ferroviaria e di trasporti pubblici che arrivi dappertutto. L'automobile è quindi diventata, in Francia, uno strumento fondamentale per la vita economica.In queste circostanze, tra 2017 e 2018 il governo guidato da Edouard Philippe aveva aumentato una parte delle accise, la Tipce, la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, sul gasolio portandolo allo stesso livello della benzina. Il vantaggio delle auto diesel – ormai due su tre nei nuovi acquisti – era cancellato. A fine 2018, il gasolio aveva raggiunto il prezzo della benzina, dopo un aumento del 16% in un anno; altri incrementi delle imposte erano previste per il 2019. L'abbassamento, nel 2017, della velocità massima nelle strade extraurbane da 90 a 80 km l'ora fu considerata quasi una forma aggiuntiva di tassazione (una taxation by citation, in termini tecnici).

Ricchi e poveri

A peggiorare le cose, la Tipce può essere scaricata, in Francia, da alcune categorie economiche e professionali e da diverse aziende ad alto uso di carburanti. L'immagine di Macron come protettore dei privilegiati – «il presidente dei ricchissimi», come lo chiamò il predecessore François Hollande, che pure si era distinto per il disprezzo mostrato verso i meno abbienti (gli «sdentati», li chiamava) – conquistata con l'abolizione della Tassa sulla ricchezza, emerse rafforzata.

L’allarme del 2018

Governo e presidenza, in realtà, erano stati avvertiti. Il ministro degli Interni, Gèrard Collomb – che non a caso nel 2018 si dimise per tornare alla guida del comune di Lione – aveva lanciato l'allarme sulla situazione nelle campagne, colpite da anni da una désertification dei servizi, soprattutto pubblici. Macron, facendo l'errore più grave di tutta la sua presidenza, decise di ignorare l'avvertimento del suo ministro. Recuperare fu difficile, ma non impossibile.

La reazione della politica

Al di là delle iniziative politiche – il Grande dibattito nazionale, che lo vide girare tutto il Paese per discutere con i sindaci – Macron imparò la lezione. Iniziò allora una lunga fila di aumenti dei salari minimi – dieci in sei anni, l'ultimo è scattato il 1° maggio - aumenti delle pensioni, premi e altri interventi: durante i suoi mandati il potere d'acquisto è salito dell'1% annuo in media. Alcune situazioni emersero come critiche: i genitori single, per esempio, o alcune categorie di pensionati facevano fatica ad arrivare a fine mese.

L’attivismo di Macron non gli ha permesso in realtà di recuperare la fiducia dei francesi: le sue concessioni sono arrivate sulla spinta della piazza e la sua retorica, come l'enfasi sui capocordata, riemersa in occasione delle elezioni regionali del 2021, ricordavano ai cittadini che le sue attenzioni erano riservate ai più “fortunati”.

Le proteste sulle pensioni

Non si possono spiegare le recenti proteste sulla riforma delle pensioni se non si considerano queste circostanze. La legge approvata senza voto del Parlamento – grazie ad alcune deroghe previste dalla Costituzione – è molto graduale e mette ordine a un sistema enormemente complicato: la maggioranza dei francesi era favorevole a una revisione complessiva. Hanno però pesato la difficoltà di capire il “costo economico” individuale della riforma e l'aumento da 62 a 64 anni dell'”età legale”, l'età che permette di aver diritto a un trattamento “normale” (sono previsti premi e penalità per chi va in pensione dopo o prima). Per i francesi è stata una tassa in più, non insopportabile ma politicamente indigeribile.