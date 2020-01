La frenata della ricca Brianza sul Rapporto Lombardia del 17 gennaio In rallentamento esportazioni e produzione ma il tono di fondo del tessuto industriale resta solido

La ricca Brianza accusa qualche battuta d'arresto, come sottolinea il Rapporto Lombardia in edicola son Il Sole24Ore del 17 gennaio. Per i bilanci delle aziende di Monza e Brianza quella del 2018 è stata una buona annata. Caratterizzata da utili complessivi in crescita, aumento della quota di aziende in grado di esprimere un profitto, in parallelo ad un aumento importante dei ricavi aziendali.

L’indagine Assolombarda

Il quadro che emerge dall'ultima ricerca di Assolombarda (Top500+, le eccellenze di Monza e Brianza) è mediamente favorevole e la lettura dei numeri aziendali lascia spazio all'ottimismo. Che tuttavia si riduce in modo evidente guardando alle indicazioni successive, quelle del 2019. Dove emerge anzitutto una battuta d'arresto per l'export, con la provincia a pagare dazio nell'area della meccanica al rallentamento del settore auto, più in generale a patire gli effetti della frenata del commercio internazionale. Minori vendite oltreconfine che si traducono in un calo della produzione industriale di oltre un punto nei primi nove mesi dell'anno.

Il caso Atalanta

Intanto i successi dell'Atalanta stanno mettendo il turbo all'economia della provincia di Bergamo, che ha nello scalo di Orio al Serio e nell'hub di Ryanair fattori chiave di crescita.

Il Roadshow Smartland

Cruciali saranno poi gli investimenti in innovazione. Evidenziare le best practice e mettere in luce i percorsi innovativi di successo in regione è l'obiettivo del roadshow “Smartland, la Lombardia del Futuro” organizzato dal Gruppo 24 ORE in partnership con Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Ubi Banca e Fondazione Fiera Milano, percorso che prende il via il 29 gennaio dalla università Liuc di Castellanza per terminare a ottobre a Milano. Terreno privilegiato la Lombardia per trattare questi temi, tenendo conto dei numerosi primati regionali in questo ambito, a partire dai “mattoni di base”.

Le start-up

Sono state infatti più di 500 le start-up che nel corso del 2019 hanno avviato la propria attività in Lombardia, portando il totale a ridosso di quota 3mila e rafforzando il già robusto primato della regione, che arriva ora a “spiegare” poco meno del 27% del totale nazionale, due punti in più rispetto all'anno precedente. Solo un tassello, per la verità, all'interno di un quadro più ampio. Che vede più laureati, Università che scalano le classifiche nazionali, un'alta produttività della ricerca. Con le ultime rilevazioni sull'attività innovativa della Lombardia a evidenziare l'inserimento della regione in un percorso virtuoso. Che confermando da un lato la leadership italiana (qui si concentra il 21% della spesa in ricerca e il 32% dei brevetti), evidenzia dall'altro la progressiva riduzione dei gap rispetto ai migliori benchmark europei. A cui si aggiunge un primato non banale: nei ranking internazionali le migliori università del territorio per la prima volta si posizionano davanti al Bayern, raggiungendo così la vetta della classifica. Interessanti gli investimenti per il nuovo polo Eni di San Donato Milanese, all’insegna dell’ambiente e dell’innovazione.