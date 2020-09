La Frianciacorta brinda, produzione al +10% In regione una crescita di 1,4 milioni di ettolitri: ottima la qualità dell'uva di Giorgio dell'Orefice

I produttori della Franciacorta non hanno riscontrato problemi con le giacenze. Durante il lockdown sono stati attivati i canali di vendita online per sopperire alla chiusura di hotel e ristoranti

In regione una crescita di 1,4 milioni di ettolitri: ottima la qualità dell'uva

4' di lettura

Il vino in Lombardia vuole rialzare la testa. I produttori della regione più colpita dalla pandemia e in particolare quelli della Franciacorta, la denominazione italiana di gran lunga più esposta al Covid-19, vogliono ripartire. E lo vogliono fare anche grazie a una vendemmia che è stata positiva.

Le stime di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini attribuiscono all’intera regione una crescita produttiva 2020 del 10% circa con un volume di oltre 1,4 milioni di ettolitri e ottime premesse sotto il profilo qualitativo.

Attese che sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello della qualità condivise in Franciacorta, la Docg che ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia sia sotto il profilo delle vite umane (sono molte le aziende che sono state colpite) che sotto quello economico.

Sul piano del mercato a pesare è stata soprattutto la serrata dei ristoranti in Italia e all’estero perché lo spumante metodo classico bresciano è commercializzato con percentuali superiori al 70% proprio nel canale horeca. «Innanzitutto a differenza di altre denominazioni non guardiamo con preoccupazione la crescita produttiva perché non abbiamo problemi di giacenze – spiega il presidente del Consorzio della Franciacorta Docg, Silvano Brescianini -. Già nel corso dei mesi estivi abbiamo registrato dei segnali di risveglio del mercato. Nella nostra zona è andato molto bene l’enoturismo, prevalentemente italiano e nel corso della pandemia abbiamo recuperato terreno sul fronte delle vendite online. L’ecommerce cresce ovunque, in alcuni mercati come gli Usa anche con progressi a tre cifre, ma non ci si improvvisa e occorrono competenze specifiche sulla logistica e sul marketing. Ecco, se c’è un insegnamento importante che ci è venuto dall’esperienza del lockdown è che occorre diversificare i mercati sia sotto il profilo geografico che sotto quello della tipologia dei canali».

In particolare la ripartenza del turismo tra le cantine bresciane è testimoniata dagli ottimi risultati registrati in prevendita dal Festival del Franciacorta che quest’anno si snoderà lungo due weekend: cominciato lo scorso 12 settembre si concluderà nel fine settimana del 20. «Certo per le regole anti-Covid (per le quali abbiamo dovuto spalmare la manifestazione su due fine settimana) non potremo accogliere tutte le persone che avremmo voluto – aggiunge Brescianini –. Ma un dato è certo: dove era possibile prenotare, visite in azienda o trekking nei vigneti, è andato tutto esaurito». E sempre nell’ottica della ripartenza al Consorzio di tutela hanno pensato di inaugurare proprio nei giorni scorsi la nuova sede nel centro di Erbusco. «L’inaugurazione era in calendario lo scorso 5 marzo – dice ancora il presidente del Consorzio – e per ovvi motivi l’appuntamento è stato rinviato. Abbiamo celebrato quel momento adesso, sperando che possa essere di buon augurio per la nostra ripartenza».