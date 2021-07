La fruizione artistica si fa multicanale e abbraccia nuovi format

2' di lettura

Portare in casa non solo il sapere, ma anche una forma d'arte facilmente fruibile. Così è nata la collaborazione fra l'artista Nico Vascellari e Treccani , una partnership consolidata che ha preso slancio dall'opera Revenge con cui Vascellari ha vinto il Premio Giovani Artisti in occasione della 52esima Biennale di Venezia, riallestita al museo MAXXI nel 2018 e riprodotta in edizione limitata di 12 esemplari per il progetto Treccani Arte/MAXXI. La stessa opera è stata poi reinterpretata dall'artista in diversi colori, dando vita a 100 stampe uniche, perché ognuna di una diversa cromia. Le opere, in edizione limitata, formato 60x80 cm, sono in vendita su Treccani Emporium e costano 300 euro l'una.

Negli spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi a Firenze, Botanica Temporanea, l'arte dei Giardini Invisibili, una mostra-laboratorio curata dall'architetto e paesaggista Antonio Perazzi.

Un progetto basato sulla filosofia dei giardini, a bassa manutenzione, aperti al pubblico, che emergono spontanei nell'ambiente urbano, in grado di migliorare la qualità della vita e di riqualificare il paesaggio. Con questa finalità è stata inaugurata lo scorso 18 giugno, negli spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi a Firenze, Botanica Temporanea, l'arte dei Giardini Invisibili, una mostra-laboratorio curata dall'architetto e paesaggista Antonio Perazzi. La mostra, a ingresso libero fino al 19/9, anticipa il concept dell'Officina Botanica, il giardino pensile progettato sul tetto dell'edificio 11 della Factory, che aprirà nel 2022 e condenserà le sfide dello sviluppo sostenibile dell'ex fabbrica.

Il bacio (2019), Giuseppe Ragazzini.

Non solo nella moda o nell'automotive. I Non Fungible Token stanno riscuotendo successo anche nel campo dell'arte. Ne è un esempio Reasoned Art , la prima start up benefica italiana, dedicata alla cryptoarte, ovvero arte digitale certificata e venduta tramite tecnologia blockchain. Reasoned Art supera le distinzioni fra off e online e offre un servizio di autentificazione delle opere, tracciabilità e trasparenza, grazie all'utilizzo dei NFT.