La fuga in avanti di Mosca, al via le vaccinazioni con Sputnik Putin ha ordinato l’inizio della somministrazione del farmaco, malgrado le perplessità della comunità scientifica internazionale. E degli stessi russi di Antonella Scott

Ha voluto essere il primo a tutti i costi e per questo lo hanno chiamato Sputnik, come il piccolo satellite artificiale che il 4 ottobre 1957 portò l’Unione Sovietica in orbita attorno alla Terra, cogliendo di sorpresa gli Stati Uniti. E ora, dopo aver annunciato al mondo di aver registrato ufficialmente per primi il farmaco contro il virus Sars-CoV-2, l’11 agosto scorso, il 2 dicembre Vladimir Putin ha compiuto un nuovo scatto in avanti, ordinando un altro “primo passo”: «È giusto essere prudenti - ha detto alla vicepremier Tatiana Golikova -. Ma so che l’industria e il sistema sanitario sono pronti. Date inizio alle vaccinazioni di massa, al lavoro!».

Al quarto posto nel mondo per numero di casi di coronavirus registrati, dopo Stati Uniti, India e Brasile, la Russia conta 2.402.949 contagi e 42.176 morti dall’inizio della pandemia (dati aggiornati al 5 dicembre). In questa seconda fase, come in diversi altri Paesi, le restrizioni regionali hanno preso il posto del lockdown generalizzato. E dopo il picco di infezioni registrate il 27 novembre, l’aumento dei contagi sta rallentando.



Quando il vaccino sarà sul mercato, tutti potranno vederne la composizione. E non ci saranno più segreti Vicedirettore Ricerca, Centro Gamaleya Denis Logunov

Mosca in prima linea

Ma ora la crociata contro il Covid-19 passa dalla fase difensiva all’attacco. In tutta la Russia, si afferma ufficialmente, anche se le autorità regionali sembrano avere poche informazioni e ancor meno dosi del vaccino Sputnik V. Tutto parte da Mosca, dove il 4 dicembre il Comune ha aperto le prenotazioni online per farsi vaccinare, a partire dal giorno successivo, gratuitamente. In 70 centri clinici organizzati in città, con l’obiettivo di aprirne presto altri cento. Il sito web del Comune ha tutte le spiegazioni: precedenza a chi è in prima linea, medici e personale sanitario, insegnanti e assistenti sociali tra i 18 e i 60 anni. Su base volontaria, si ripete: anche se l’agenzia Reuters, citando la testimonianza di dipendenti del settore pubblico, parla di pressioni a farsi vaccinare da parte dei rispettivi dirigenti, probabilmente ansiosi di dimostrare il raggiungimento delle “quote”.

«Nelle prime cinque ore - scriveva venerdì il sindaco Serghej Sobjanin dal proprio sito personale - si sono registrate 5.000 persone, quelli che rischiano la salute e la propria vita di più. Per gli altri moscoviti la vaccinazione gratuita sarà disponibile in seguito». Secondo Kirill Dmitriev, in prima linea sul fronte del vaccino russo in quanto responsabile del fondo sovrano Rdif che ne finanzia sviluppo e distribuzione, nel mese di dicembre i russi vaccinati saranno due milioni. E due milioni di dosi sono quelle che - Putin ha assicurato - saranno disponibili per cominciare.

Conclusioni premature?

Ma è proprio la rapidità con cui la Russia si è piazzata alla testa del drappello anti-Covid-19 a lasciare perplessa la comunità scientifica internazionale, secondo cui l’approvazione delle autorità e ora il via libera a una vaccinazione su larga scala sono arrivati prima di aver completato le opportune verifiche su sicurezza ed efficacia del vaccino Sputnik, senza aver completato le tappe della sperimentazione (la fase 3), senza una trasparente condivisione di dati e informazioni. Con Putin, per contro, coinvolto personalmente nell’impresa, al punto da aver rivelato l’estate scorsa che una delle due figlie, medico endocrinologo, ha partecipato alla sperimentazione.