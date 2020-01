La gamma Opel Grandland X Phev si amplia con la versione 2WD Arriva la versione a due ruote motrici di Grandland X alla spina

Opel presenta il nuovo Grandland X Hybrid Plug-in a trazione anteriore, che va ad affiancare la versione a quattro ruote motrici già sul mercato. Grandland X è quindi la prima Opel disponibile in due versioni ibride: Hybrid4 (a trazione integrale) e anteriore. Quest'ultima adotta il sistema propulsivo della “sorella” a quattro ruote motrici, con un motore benzina turbo da 1,6 litri affiancato da un powertrain elettrico che fornisce la trazione alle ruote anteriori, per una potenza totale pari a 224 cv e 360 Nm di coppia. Per consumi nel ciclo misto Wltp pari a 1,5 l/100 km ed emissioni di CO2 di 34 g/km. Con la trazione puramente elettrica la vettura può percorrere fino a 57 km nel ciclo Wltp.

I prezzi della versione a trazione anteriore partono da circa 42mila euro, che in Italia possono raggiungere un prezzo d'ingresso di circa 34mila euro grazie agli incentivi Opel e all'Ecobonus statale (con rottamazione).