La gang salvadoregna MS13 studia il grande salto nel traffico di droga mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La gang di strada Mara Salvatrucha – detta anche MS13 – nata a Los Angeles con un gruppo di salvadoregni tornati poi in patria ad imporre la propria legge di sangue e violenza, mostra segni di espansione del portafoglio criminale, a partire dal narcotraffico nel quale intravede la possibilità di mettersi in proprio. Questa sanguinaria gang ha un esercito di almeno 100mila delinquenti e spacciatori al minuto che hanno prima gonfiato di violenza e sostanze stupefacenti una mezza dozzina di Paesi americani a partire dagli anni Ottanta e poi ha messo radici anche in Spagna e in Italia.

Questo è quanto racconta la decima e ultima puntata di «NarCovid – Fiumi di denaro per i re della droga ai tempi della pandemia», da oggi disponibile solo su Apple Podcast. Anche questa puntata è ricca di fatti, storie, ricostruzioni e voci originali che, in questo articolo, si accennano solo.

Loading...

MS13 è prima di tutto un’organizzazione sociale e poi un’organizzazione criminale. Attinge a una nozione mitica di comunità, un concetto di squadra e ha un’ideologia basata sulla lotta sanguinosa contro il principale rivale, la gang Barrio 18. È un fenomeno concentrato in aree per lo più urbane dell’America centrale o in località al di fuori della regione dove c’è una grande diaspora centroamericana. In Honduras e in Guatemala, la banda è ancora in gran parte urbana. A El Salvador la gang si è costantemente diffusa in aree più rurali.

L’espansione oltre le aree urbane è anche in alcuni luoghi degli Stati Uniti, in particolare a Long Island e nel Nord Carolina e, sempre di più, in California. A Los Angeles MS13 è asservita alla banda carceraria conosciuta come la «mafia messicana». A El Salvador, la gang è gestita dalle prigioni. E proprio da qui partiamo perché quasi tutti i leader sono in cella ma questo non sposta di una virgola il potere di questa cooperativa centroamericana del crimine. Anzi, la rafforza. Ma questo è solo un assaggio di quel che potrete approfondire nella nuova e ultima puntata di Narcovid. Buon ascolto su Apple Podcast.