La gara all’egemonia tecnologica globale minaccia la stabilità

Il governatore Ignazio Visco ha aperto le sue Considerazioni finali alla Relazione annuale della Banca d’Italia mettendo in luce i rischi che provengono dallo scenario internazionale. Le preoccupazioni riguardano l’attacco alla globalizzazione, il fatto che il perseguimento di una maggiore diversificazione delle catene di fornitura non deve «mettere in discussione le fondamenta di un ordine internazionale basato su regole condivise e aperto ai movimenti di beni, servizi, capitali, persone e idee», perché «la sicurezza nazionale può essere tutelata evitando politiche protezionistiche generalizzate che rafforzerebbero la tendenza all’aumento delle barriere commerciali e agli investimenti diretti esteri emersa nell’ultimo quinquennio». Infine, l’appello a preservare il funzionamento delle istituzioni multilaterali e a ridare forza alla cooperazione internazionale.

Un richiamo, dunque, alle conseguenze negative della de-globalizzazione e della frammentazione dei mercati continuamente sottolineate dall’Fmi e, di recente, anche dalla presidente della Bce Christine Lagarde: meno commercio internazionale, meno produzione, più inflazione, più instabilità finanziaria. L’intensificarsi di questi caveat non dipende solo dal fatto che queste conseguenze negative si sono già in parte materializzate per l’assenza di coordinamento nell’uscita dalla crisi pandemica. Si tratta anche di rispondere all’influenza di una tesi di recente ribadita con chiarezza dal Consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden, Jake Sullivan in un recente discorso tenuto alla Brookings Institution. Si tratta della tesi secondo cui la governance economica globale dovrebbe essere sottratta all’influenza preponderante degli esperti di economia e finanza per essere affidata maggiormente agli esperti di sicurezza nazionale e di politica estera. Come ha fatto notare l’economista francese Jean Pisani-Ferry, gli esperti di politica estera tendono a vedere la politica globale come un gioco a somma zero nel quale se un Paese guadagna un altro perde. Gli economisti invece guardano all’integrazione economica internazionale e alla cooperazione multilaterale come un gioco che porta a un mutuo vantaggio.

È abbastanza evidente che la visione ottimistica degli economisti non debba sfociare nell’ingenuità geopolitica, anche se vale la pena di ricordare che abbiamo avuto, per merito della globalizzazione, molti decenni di crescita senza inflazione in Europa e Stati Uniti e oltre 800 milioni di persone uscite dalla povertà assoluta in Asia e in altri Paesi emergenti e in via di sviluppo. D’altra parte, il mondo guidato dalla visione del gioco a somma zero attribuita agli esperti di sicurezza nazionale appare molto più pericoloso. Questa può apparire come una rappresentazione semplificata del dibattito in corso. Di fronte all’evidenza dei disastri che sarebbero conseguiti al perseguimento del decoupling – prima versione dell’obiettivo di deglobalizzazione per motivi geopolitici – ora si parla di derisking, secondo la formulazione utilizzata in Europa, rilanciata da Sullivan e adottata all’ultimo G7 di Hiroshima.

Il derisking appare più ragionevole perché si confonde con la ovvia e naturale ricerca di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento di materie prime e beni intermedi in modo da rendere più sicure le catene produttive. Si tratta dell’applicazione di un principio economico che le imprese, in base alle analisi standard di rischio, applicano come prassi commerciale e di sviluppo strategico. È dove entrano gli Stati con le loro politiche industriali che questi princìpi vengono ignorati. Ma dietro la cortina del derisking inteso come prassi di sicurezza economico-commerciale si cela il vero tema: quello dello scontro per l’egemonia tecnologica globale. Scontro che passa attraverso il porre restrizioni allo scambio di beni e soprattutto di tecnologie – ed evidentemente dietro le tecnologie c’è la ricerca – che possono avere applicazioni militari oltre che civili.

Qui sorgono almeno due temi cruciali.