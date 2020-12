La generazione post-Greta sfida le abitudini, a partire dalla scuola Indagine di E.On condotta tra famiglie e insegnanti: l’impegno principale (36,9%) è sulla gestione responsabile dei rifiuti e sulla riduzione dei contenitori di plastica di A.Mac.

Hanno almeno 5 anni in meno di Greta Thunberg, che tra un mese raggiungerà la maggiore età: gli studenti italiani (6-13 anni) con le loro famiglie dichiarano che il comportamento adottato di più in tema di sostenibilità sia la gestione responsabile dei rifiuti (36,9%) mentre le altre scelte sono via via meno praticate se implicano un cambio forte di abitudini strutturate: ridurre l’utilizzo di contenitori in plastica (24,3%), controllare il consumo di acqua ed energia (18,9%), utilizzare mezzi che non inquinano (9%), prestare attenzione alla provenienza del cibi (6,8%).

È quanto emerge da sondaggio - che ha coinvolto 500 tra famiglie e insegnanti di 40 scuole primarie e secondarie di primo grado nel mese di settembre 2020 - condotto nell'ambito del progetto di supporto alla didattica OdiamoGliSprechi, avviato da E.On.

Per quanto riguarda i comportamenti futuri la gestione dei rifiuti e l’eliminazione della plastica sono ritenute pratiche facilmente adottabili. Il fotovoltaico domestico è ritenuto meno complesso da adottare rispetto alle soluzioni di mobilità elettrica (auto e

biciclette elettriche). Le risposte del sondaggio - condotto in collaborazione con Pleiadi e MeteoExpert - rileva come incentivi vengano considerati come leva per rendere accessibile l'eMobilty. Quattro 4 famiglie su 10 confermano l’incidenza della formazione/sensibilizzazione dei figli nelle decisioni familiari.

Cosa pensano gli insegnanti

Un insegnate su tre dice di essere a conoscenza di un notevole interesse da parte delle famiglie degli studenti e uno su dieci percepisce il supporto da parte delle famiglie alla formazione scolastica sulla sostenibilità ambientale. D’altro canto c'è ancora un ampio margine di miglioramento in termini di comunicazione e collaborazione tra famiglie e scuola riguardo a questo tema.

Il progetto #OdiamoGliSprechi, avviato a settembre coinvolgendo circa 3.500 studenti di circa 40 scuole primarie e secondarie di primo grado, vuole fornire ai docenti strumenti per l'insegnamento dei temi della sostenibilità, anche durante le ore di educazione civica – materia reintrodotta proprio quest'anno – e contribuire a educare e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all'uso consapevole delle risorse naturali.