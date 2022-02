La geografia del mercato libero di luce e gas

I residenti nelle regioni del Nord, in particolare Trentino, Veneto e Lombardia, arrivano a risparmiare in bolletta, in media, fino a 94 euro annui. Mentre al Sud i margini di risparmio si riducono, toccando valori minimi in Puglia e in Sicilia. «Ancora oggi, sulle poche offerte migliori, il mercato libero riesce a essere più competitivo del tutelato, proprio grazie all'ampia possibilità di scelta – commenta Paolo Benazzi, general manager di SOStariffe.it –. È importante identificare le proposte valide e selezionarle in funzione delle proprie esigenze. È fondamentale informarsi, confrontare, approfondire: si tratta di argomenti che richiedono tempo per effettuare valutazioni consapevoli, per questo è importante distinguere tra azioni di vendita innescate autonomamente e quelle nate a freddo».

Per contrastare i rincari è fondamentale ridurre al minimo il costo dell’energia. I clienti del mercato tutelato non hanno alcun margine di manovra in questo senso perché viene stabilito dall'Arera, diverso il discorso per chi passa al mercato libero.

I consigli per scegliere

La spesa per le bollette, in base allo studio congiunto di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it, tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022 è cresciuta di 944 euro, se confrontata con lo stesso periodo dell'anno precedente. «Registriamo un numero maggiore di interlocuzioni con utenti che sono ancora nel regime tutelato – continua Benazzi –. Le offerte migliori oggi si trovano sul web, ma è bene aggiornarsi di continuo e rivedere la propria situazione ogni 15-18 mesi. Altro aspetto da tenere in conto, nell'analisi delle possibilità offerte dal mercato, è la propria indole, fondamentale nella scelta delle tariffe variabili o fisse».