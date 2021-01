La Georgia ritorna alle urne, in palio l’intera agenda di Biden Al ballottaggio del 5 gennaio è lotta all’ultimo voto tra i senatori repubblicani in carica e gli sfidanti, Ossoff e Warnock: se questi ultimi dovessero vincere, i dem conquisterebbero anche il Senato di Marco Valsania

Trump e Biden verso l'ultimo duello in Georgia

Al ballottaggio del 5 gennaio è lotta all’ultimo voto tra i senatori repubblicani in carica e gli sfidanti, Ossoff e Warnock: se questi ultimi dovessero vincere, i dem conquisterebbero anche il Senato

4' di lettura

Da un lato della barricata ci sono gli sfidanti democratici. Il giovane documentarista d’assalto, il 33enne Jon Ossoff. E Raphael Warnock, pastore della chiesa afroamericana di Atlanta Ebenezer Church che fu di Martin Luther King. Dall’altro gli incumbent, i repubblicani in carica. L’ex top executive di colossi retail quali Reebok e Dollar General ed erede di dinastie politiche, David Perdue, che vive in un’isola privata. E il più ricco membro del Congresso, Kelly Loeffler, sposata al fondatore del gruppo che controlla il New York Stock.

Battaglia all’ultimo voto

Sono i protagonisti della battaglia all’ultimo voto che deciderà la coppia di seggi del Senato in Georgia, il 5 gennaio. Quella Georgia oggi divenuta la più contesa frontiera della politica americana. Stato meridionale della Bible Belt, la cintura della Bibbia, con indiscusse radici conservatrici. Che sta però cambiando, spinto da trasformazioni demografiche e sociali. A novembre, segno dei tempi, è stato conquistato per la prima volta dal 1992 d’un soffio, 13mila voti, dal candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden.

Loading...





La posta in palio

Il voto è un ballottaggio, dopo che nessuno dei contendenti aveva raggiunto il prescritto 50% dei consensi alle elezioni generali. I repubblicani devono difendere almeno una delle due poltrone per mantenere la maggioranza al Senato; i democratici, già in vantaggio alla Camera, strapparle entrambe per avere la leadership del Congresso. In palio con i seggi sono così equilibri di potere e destino dell’intera agenda che Biden potrà spingere in Parlamento, da stimoli economici in risposta alla crisi da pandemia a Green New Deal e riforme sanitarie.

Affluenza storica per un ballottaggio

Ossoff e Warnock, Perdue e Loeffler, hanno dato vita a uno scontro senza esclusione di colpi all’altezza della posta in gioco. Le contrapposizioni vanno ben oltre le loro divergenti biografie. I repubblicani accusano i rivali di essere pedine di una sinistra radicale che vuole distruggere la polizia e diffondere il “socialismo”. I democratici denunciano gli avversari come corrotti portavoce di un’era Trump sulla quale occorre voltare del tutto pagina. Assieme i quattro hanno raccolto e speso fondi record per le campagne, mezzo miliardo. E la sfida ha già portato a un’affluenza storica per un ballottaggio, con oltre 3 milioni di schede inviate o portate in anticipo ai seggi, quasi quante nelle elezioni generali.