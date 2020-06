La Germania approva la strategia nazionale per l’economia dell’idrogeno: investirà 9 miliardi Come previsto, il governo propone che la Germania costruisca una capacità di elettrolisi di 5.000 megawatt (MW) entro il 2030 e 10.000 MW entro il 2040 per produrre il nuovo combustibile

Come previsto, il governo propone che la Germania costruisca una capacità di elettrolisi di 5.000 megawatt (MW) entro il 2030 e 10.000 MW entro il 2040 per produrre il nuovo combustibile

Il governo tedesco ha approvato una strategia nazionale per l'idrogeno (H2) per contribuire a decarbonizzare l'economia e ridurre l'uso di CO2 una volta che la produzione di carbone e nucleare sarà gradualmente eliminata nei prossimi anni e la sua industria dovrà diventare verde.

L'obiettivo è fare della Germania il primo fornitore al mondo di tale fonte di energia pulita.



Idrogeno verde dall’acqua

L'elettrolisi è un processo senza anidride carbonica - se alimentato da elettricità rinnovabile - per estrarre l'idrogeno “verde” dall'acqua.

Il pacchetto di stimolo economico del governo per l'economia - annunciato la scorsa settimana - vale 9 miliardi di euro per la produzione di idrogeno, di cui 2 miliardi per le partnership internazionali per l'approvvigionamento.



La Germania vuole puntare su questo combustibile alternativo insieme all'energia eolica e solare per sostituire l'energia fossile e nucleare e applicarlo nei settori del riscaldamento e dei trasporti - soprattutto per movimentare beni pesanti e nell'aviazione - per sostituire infine gas e petrolio. «Il nostro Paese - ha detto il ministro dell’Economia Peter Altmeier - ambisce a diventare leader nel settore dell’idrogeno come fece ven’anni fa con le energie rinnovabili e questo potrebbe diventare un business cruciale per i nostri esportatori». L’obiettivo è aumentare la capacità produttiva di energia rinnovabile in modo da avere una maggiore quantità di materia prima da utilizzare per la produzione di idrogeno verde.



Uscita graduale dall’idrogeno ricavato dal gas

Deve sbarazzarsi del “grigio” - l'idrogeno fossile - ricavato dal gas naturale per avvicinarsi alla carbon neutrality nei prossimi decenni.

La Germania consuma 55 TWh all'anno di idrogeno ad alta intensità di CO2 nei processi utilizzati, tra l'altro, nell'industria energetica, siderurgica, chimica o dei fertilizzanti.