La Germania pareggia con la Spagna ed evita l’eliminazione shock. Tutti i voti del Mondiale

Tutto scorre: anche Il Mondiale in Qatar. Che nel bene e nel male, con le sue mirabolanti stranezze, sta comunque entrando nel vivo. Finora, a parte qualche risultato particolarmente clamoroso (le sconfitte dell’Argentina e della Germania) il torneo ha fatto discutere più per tutto ciò che si è portato appresso (diritti civili e umani calpestatati, gli assurdi divieti della Fifa, varie ed eventuali ) che per quello che effettivamente sarebbe: cioè la rassegna più importante del calcio globale.

Entrando nella seconda settimana, proviamo a tirare un primo sommario bilancio. Prima di dare i voti va però evidenziata una notizia: la Germania, per il momento, l'ha sfangata. Riuscendo a pareggiare (1-1) con la Spagna, e grazie anche all’imprevedibile sconfitta del Giappone con il Costarica, i tedeschi sono riusciti a evitare una clamorosa eliminazione dopo solo due partite. Anche se gli iberici, pur frenando, restano in testa al girone. Ora la Spagna se la vedrà col Giappone e i tedeschi con il Costarica.

Francia 7,5. Uno squadrone, è innegabile. Gia qualificato agli ottavi. Che ha tutto per fare il bis dopo il trionfo di Russia 2018. Più gli togli i pezzi (Pogba, Benzema, Lucas Hernandez) più diventa temibile. Anche quando gira a ritmi lenti, dà l'impressione che, improvvisamente, si scateni l'uragano, ben impersonato da Mbappè, una saetta che quando colpisce non perdona. La sua doppietta contro i danesi, ha rovesciato la partita. A soli 24 anni, l’attaccante francese ha già realizzato 7 gol ai Mondiali. Qualcuno dice che Mbappè fa rima con Pelè. L'assonanza c'è, ma il paragone più corretto è con Ronaldo, il Fenomeno. Ma quello carioca, già entrato nella Leggenda.

Brasile (7,5). Per quanto si è visto contro la Serbia (2-0) è un Brasile tutto votato all'attacco ma equilibrato anche in difesa. Che fa sognare e che punta dritto al suo sesto titolo mondiale. Il secondo gol in rovesciata di Richarlison, il figlio della favela biondo che fa impazzire il mondo, è già nella galleria delle meraviglie. Però c'è un però: l'infortunio di Neymar, duramente colpito alla caviglia, incrina alcune certezze della Selecao che, pur potendo contare su altri giovani fenomeni, è orfana del suo attaccante più carismatico. Stupisce che, di fronte a tante novità tecnologiche (var, fuori gioco automatico, tempo di recupero allungato), si lasci invece tranquillamente picchiare i giocatori più tecnici. Si concedono rigori ridicoli per contatti banali e non viene tutelata la sicurezza dei più bravi, quelli per cui si segue questo baraccone. Vero che Neymar, con i suoi ricami, qualche calcione se lo va a cercare: ma gli artisti son artisti...

Spagna (7). La squadra di Luis Enrique, arrivata in Qatar come una banda di ragazzini scatenati, sta confermando tutto il meglio che si diceva su un gruppo con una identità precisa e molto riconosciuta. Non è ancora l’invincibile Seleccion di Del Bosque, ma è sulla buona strada. Lo si è visto anche nella sfida con la Germania, decisa a non farsi sbattere come un tappeto, considerando che due anni fa a Siviglia era finita 6 a 0 per le furie rosse. Questa volta gli spagnoli, pur mantenendo il controllo del gioco, e pur essendo passati in vantaggio con un guizzo di Morata, hanno preferito accontentarsi del bicchiere mezzo pieno. È un gruppo con tante perle (Pedro, Gavi, Ferran Torres) che deve maturare quel che basta. Se lo fa nei prossimi giorni, son guai per tutti.