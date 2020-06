La Germania pronta a un secondo pacchetto di stimoli per l’economia da 75-80 miliardi

Il Governo propone un fondo di 57 miliardi di euro per compensare le perdite di gettito subite dai comuni. Una parte del finanziamento - circa 28 miliardi - sarebbe a carico dei Länder.

Sussidi ai lavoratori

Secondo indiscrezioni della stampa tedesca, inoltre il ministro Scholz intende prorogare il programma, finanziato a livello federle, che permette il cosiddetto Kurzarbeit, uno schema in cui si riduce l’orario di lavoro per non licenziare a fronte di un calo di lavoro e fatturato. L’istiuto Ifo ha reso noto che a maggio in Germania i lavoratori che aderiscono al programma sono saliti a 7,3 milioni a fronte dell’1,5 del maggio 2009, l’anno peggiore della crisi finanziaria.

Divisioni sui bonus per la rottamazione

La più colpita dalle conseguenze della crisi sanitaria è l’industria dell’automotive, già provata da anni difficili legati allo scandalo delle emissioni truccate e ai divieti di circolazione nei centri storici per le auto diesel. Il ministro Altmaier propone nuovi sussidi per l’acquisto di autovetture, sia elettriche che a combustione ma a basse emissioni. Secondo alcune indiscrezioni, gli acquirenti potrebbero contare su un bonus di 2.500 euro a veicolo, aumentato di altri 500 per le auto a basso consumo di carburante. I programmi esistenti potrebbero avere un bonus aggiuntivo di 1.500 euro per le auto elettriche e di 750 per le ibride.

Le proposte sul tavolo non convincono però la Spd, il cui leader Norbert Walter-Borjans è contrario a nuovi programmi di rottamazione per favorire l’acquisto di veicoli a combustiome. E, da alcuni sondaggi pubblicati nei giorni scorsi, questa posizione sembra condivisa dalla maggioranza dei tedeschi. Quale che sia la decisione finale, gli analisti chiedono al Governo di decidere in fretta perché eventuali incertezze potrebbero avere l’effetto indesiderato di rinviare ulteriormente le decisioni di spesa delle famiglie.